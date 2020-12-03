Paya Dayalı Kitle Fonlaması, girişimciler için hayata geçiyor

Girişimcilere hızlı, kolay ve düşük maliyetli bir finansman yöntemi sunan Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemi, yeni nesil yatırımcılığı gündeme getiriyor. Hem girişimci hem de yatırımcıların daha kazançlı olacakları bir sistem sunarken, girişimci ekosistemini hızla büyütüyor ve sermayenin tabana yayılmasını sağlıyor. Girişimcilik ekosisteminin yüzde 1 büyümesi bile ülkelerin ekonomisine milyarlarca dolar etki ediyor.

Finansman arayanların, banka kredilerine, yüksek finansman maliyetlerine ya da borçlanmaya gerek kalmadan girişimcilerin kaynak bulmalarını sağlayan bu modelde yatırımcılar, geleceğin fikirlerine 1 TL’den başlayan fiyatlarla bile ortak olabiliyor.

Mikro halka arz

Paya Dayalı Kitle Fonlaması, girişimcinin projesinin veya girişim şirketinin paylarının bir kısmını, finansman temin etmek amacıyla SPK tarafından lisanslanmış bir platform üzerinden satışa sunmaları anlamına geliyor. Satışa sunulan paylarla, yatırımcılardan kampanya süresi içerisinde para toplanması sağlanırken bu yeni nesil finansman aracı ile ihtiyaç duyulan fon sağlanmış oluyor. Bir mikro halka arz niteliğindeki sistem sayesinde yatırımcılar erken aşama girişimlere doğru zamanda ve güvenli bir şekilde yatırım yaparak daha yüksek getiri elde edebiliyor.

Banka kredisi, teminat ya da borçlanma yok!

Girişimlerini kurmak veya büyütmek için finansman arayan girişimcilerin, banka kredilerine, yüksek finansman maliyetlerine ya da borçlanmalarına gerek kalmadan girişimleri için kaynak bulabilecekleri bir model olan Paya Dayalı Kitle Fonlaması, girişimci ekosistemi için yepyeni bir finansman yaklaşımı sunuyor.

Girişimci ve yatırımcılar, KOBİ’ler, Ar-Ge yapmak isteyenler ve inovasyon geliştiricileri, tüm üreticiler, teknoloji girişimcileri ve sosyal girişimciler gibi çok geniş bir kitle Paya Dayalı Kitle Fonlamasının sunduğu avantajlardan yararlanarak kendilerine destekçi veya yatırımcı bulabiliyor.

1 TL’si olan da yatırımcı olabiliyor

Paya Dayalı Kitle Fonlama modelinden girişimciler kadar yatırımcılar da fayda sağlıyor. Kısıtlı sermayesi olan ev tipi yatırımcılar, gerçekleştirilen kampanyalarda hisse başına 1 TL bile ödeyerek geleceğin girişimlerinden pay sahibi olabiliyor. Yenilikçi girişimlere yatırım yaparak birikimlerini değerlendirme olanağı bulan yatırımcılar, diledikleri miktarda payı alarak kârlılıklarını artırabiliyor ve farklı girişimlerden aldıkları paylar ile de bir portföy oluşturarak riskleri azaltabiliyor.

Hedef Türkiye’den yepyeni Unicorn’lar çıkması

Paya Dayalı Kitle Fonlaması hayata geçtiği takdirde Türkiye girişim ekosistemi için yepyeni bir dönemin başlayacağına vurgu yapan fonbulucu.com Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız; Türk firmalarının yurt dışı pazarlarda rekabet edebilecek konuma ulaşmalarında Paya Dayalı Kitle Fonlamasının önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti. “Dileğimiz Türkiye’den birçok Unicorn’un çıkması” diyen Yıldız, “Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile her ölçekten yatırımcı inovatif girişimlerden pay alarak geleceğin Unicorn’larına yatırım yapabilir” dedi.

Bu yatırımlarla ülkemiz ekonomisinin güçleneceğine dikkat çeken Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Global pazara baktığımızda 2019 yılında kitle fonlaması modelinin dünyada devasa bir hacme ulaştığını görüyoruz. Toplam fonlanan kampanyalar 2019 yılında 34 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken neredeyse bu tutarın yüzde 10’u girişimlerde hisse alımları şeklinde gerçekleşti. 2019 yılında fonlanan kampanyalardan 270 bin yeni iş ortaya çıktı. Tüm dünyada Kitle Fonlama hizmeti sunan 2 binden fazla platform var. Bunların yüzde 10’u ise ABD’de bulunuyor. Ülkemizde ise bu yöntem hala emekleme aşamasında. Şu an için bizim de içinde bulunduğumuz 6 adet ödül ve bağış temelli platform bulunuyor. Ancak Paya Dayalı Kitle Fonlaması ile dinamikler değişecektir. Ekonomiye katma değer sağlayan yepyeni girişimlerin doğmasına hep beraber çok yakın bir zamanda tanıklık edebiliriz. Biz de bu anlamda 2016 yılından bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na lisans başvurumuzu yaptık. Gerekli izin verilir verilmez kampanyaları yayınlamaya başlayacağız.”