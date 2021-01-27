Sabancı Vakfı 2021 Hibe Programı'na başvurular 10 Şubat'a kadar sürecek

Sabancı Vakfı'nın 14 yılda 28 milyon lirayı aşkın hizbe desteği verdiği Hibe Pramın'a başvurlar devam ediyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre vakıf, Hibe Programı’na başvuru yapacak kurumların toplumsal hayata katılımda maruz kalınan ayrımcılıklarla mücadele eden ve eğitim yoluyla bireylerin güçlenmelerini destekleyen projelerini bekliyor. Bu kapsamda 2021 Hibe Programı’nda uzaktan eğitime erişimin ve uzaktan eğitimin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar da program kapsamına dahil ediliyor.

Projelere 300 bin TL’ye kadar destek

Verilen bilgiye göre, "Hibe Programı" kapsamında bugüne kadar 14 yılda 173 projeye 28,5 milyon TL destek veren Sabancı Vakfı, 2021 yılında da başvuracak projelere 100 bin TL ile 300 bin TL arasında hibe desteği sağlayacak. Desteklenecek projelerin en erken 26 Temmuz 2021’de başlaması ve en geç 25 Temmuz 2022 tarihinde sona ermesi ve temel faaliyetlerinin Türkiye sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Başvuru yapacak sivil toplum kuruluşlarının en az bir ortak ile başvurmaları bekleniyor.

"Çalışmalarımızda 'eğitim', en öncelikli konular arasında yer alıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı’nın sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle Hibe Programı'nı hayata geçirdiğini söyledi.

Vakıf olarak 47 yıldır toplumsal gelişme için çalıştıklarını belirten Safkan, şunları kaydetti: "Bu hedefimizin gerçekleşmesi için sivil toplumun desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye’de sivil topluma 14 yıldır kesintisiz hibe desteği veren tek vakıf olarak Hibe Programlarımızı yürütüyor ve toplumsal gelişimin sadece kamunun değil, sivil toplumun da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Desteklediğimiz tüm sivil toplum kuruluşları ile toplumsal ihtiyaçlara birlikte çözüm aramanın ve bunun sonucunda yüz binlerce bireyin hayatına dokunmanın önemi çok büyük. Sabancı Vakfı’nın yürüttüğü çalışmaları içerisinde ‘eğitim’ en öncelikli konuları arasında yer alıyor. Pandemi süresince toplumsal sorunlarla mücadele edilirken eğitim alanında da pek çok zorluklarla karşı karşıya kalındı. Bu süreçte tüm dünyada ilk kez deneyimlenen uzaktan eğitim sistemi, eğitimde sürekliliği sağlarken birçok sıkıntıyı da beraberinde getirdi. Bu nedenle bu yıl uzaktan eğitime erişim ve uzaktan eğitimin niteliğine yönelik projeleri de odak alanlarımıza dahil ettik. Eğitimde zorlukların tüm paydaşların ortak gayretiyle aşılacağına inandığımız 2021 yılında, Hibe Programı ile destek vereceğimiz kurumların hikayelerinin bir parçası olmayı heyecanla bekliyoruz.”