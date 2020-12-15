Turkcell, "Gameventure" ile oyun girişimcilerini destekleyecek

Turkcell, Türkiye'nin küresel oyun pazarından daha fazla pay almasına katkı sağlamak için örnek bir program hayata geçirdi. "Gameventure" adını taşıyan program kapsamında yerli oyun yazılımcılarına eğitim ve maddi destek sağlanacak.

Turkcell Akademi'nin Geleceği Yazanlar platformu üzerinden başvuruda bulunacak adaylar, ilk olarak platformda yer alan oyun programlama dili Unity eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını alacaklar.

Eğitim fazını tamamlayan adaylar, Geleceği Yazanlar tarafından programın oyun kuluçka merkezi partneri Game Factory'ye yönlendirilecek. Burada takımlara ayrılacak adaylar, mentorlar eşliğinde kendi oyunlarını yazmaya başlayacak.

Gerekli şartları sağlayan oyunlara, Turkcell'in yenilikçi teknoloji projelerini destekçilerle buluşturan kitlesel fonlama platformu Arıkovanı aracılığıyla fonlama toplama desteği sağlanacak.

Piyasaya çıkmaya hazır hale gelen oyunlar, Turkcell desteği ile yayınlanacak ve Turkcell'e "Oyun İş Ortağı" olarak kazandırılacak.

"Türkiye oyun pazarını geliştirerek gençlere yeni iş imkanları yaratmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, söz konusu projenin Türkiye ekonomisine ve genç istihdamına katkıda bulunacağını belirterek, bu projeye imza atmaktan büyük heyecan duyduklarını kaydetti.

Erkan, Turkcell'in, Türkiye'nin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişim serüvenlerine destek olduğunu aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak, ülkemizin dijital dönüşüm ve teknolojik gelişim serüvenlerine destek oluyor, gençlerimizin teknolojik yeterliliklerini geliştirecek projeleri hayata geçiriyoruz. Gameventure da günümüzün yükselen sektörlerinden oyun pazarında yalnızca tüketerek değil, üreterek de yer almak isteyen genç arkadaşlarımıza gerekli bilgi, birikim ve yeterliliği kazandırmak amacıyla başlattığımız bir program. Program aracılığıyla hem gençlerimizin yazılım geliştirme becerisi kazanmalarına destek oluyor hem de Türkiye oyun pazarını geliştirerek onlara yeni iş imkanları yaratmayı hedefliyoruz. Bu program sayesinde ülkemizin küresel oyun ekonomisinden hak ettiği payı alacağına inanıyorum. Kendi oyunlarının kahramanı ve oyun sektörünün geleceği olmak isteyen tüm gençlerimizi Gameventure programımıza bekliyoruz."

Rakamlarla Türkiye’de ve dünyada oyun pazarı

2019 sonu itibarıyla küresel oyun pazarının büyüklüğünün 152 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Bu rakamın yüzde 45'i, yani 68,5 milyar doları mobil oyunlardan geliyor.

Oyun pazarının 2017'nin ikinci yarısından 2019'un sonuna kadar aldığı toplam yatırım miktarının 9,6 milyar doları bulduğu belirtiliyor.

Bugün dünya genelinde yüklenen uygulamaların yüzde 33'ünü mobil oyunlar oluşturuyor. Dünya genelinde 2,4 milyar insanın (küresel nüfusun yaklaşık üçte biri) mobil oyun oynadığı düşünülüyor.

Mobil uygulama kullanıcılarının yüzde 50'si oyun oynuyor. Bu nedenle mobil oyunlar, Spotify ve Apple Music gibi müzik uygulamaların ardından en popüler ikinci uygulama türü.

Türkiye Oyun Sektörü 2019 Raporu'na göre: