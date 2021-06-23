115 milyon dolarlık yatırım programı için başvurular başladı

Yatırım programı TRAI Next için başvurular başladı. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi ve Sente Foundry iş birliğiyle düzenlenen program, endüstriyel yapay zeka çözümleri sunan startup'ları yatırımla buluşturuyor.

Endüstri 4.0 ve üretim alanında yapay zeka çözümleri sunan girişimlerin katılabileceği programa, başvurular 22 Ağustos 2021 tarihine kadar devam edecek.

Final, 21 Ekim'de

Başvuru süreci devam eden TRAI Next programında, finale kalan 10 startup’ın 'due diligence' çalışmaları yapılacak ve programa katılan startuplar toplamda 115 milyon dolar fon büyüklüğüne sahip yatırımcılardan yatırım teklifi alma fırsatı yakalayacak.

Tamamen online olarak gerçekleştirilecek programa dahil olan girişimler belirlendikten sonra altı haftalık bir mentorluk ve 'due diligence' sürecine dahil olacak. Programın finali Türkiye Yapay Zeka Haftası (TR AI Week) kapsamında 21 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.