20. YGA Zirvesi: Gençlerin yüzde 90’ı girişimci olmak istiyor

Her sene 50 bin lise ve üniversite öğrencisinin başvurduğu YGA’nın bu yıl 20.’sini, “Kanatlarını Dünyaya Aç” temasıyla düzenlediği YGA Zirvesi dijital olarak gerçekleşti. Zirveyle ilgili konuşan YGA Başkanı Melike Aydın, “Bu yıl 20. YGA Zirvesi’nde pek çok ilki hayata geçirdik. YGA Zirvesi’ni ilk kez dijital olarak yaptık ve bugüne kadarki en yüksek izlenme oranına ulaştık. Bu yıl YGA Zirvesi yüzde 99 memnuniyet oranı ile en çok beğenilen zirve oldu. İlk kez 26 interaktif seans yaptık. İlk kez YGA Zirvesi’ne katılan gençlerle ilgili bir araştırma yaptık. FutureBright ile yaptığımız Gençlik Araştırması kapsamında YGA Zirvesi’ne katılan gençlerin, girişimciliğe ve geleceğe bakış açısını değerlendirdik” dedi.

YGA Zirvesi Türkiye’de bir ilke imza atarak kapalı platformlarda en çok izlenen etkinliklerden biri oldu ve 11 bini aşkın farklı ekrandan izlendi.

Dünya çapında 133 konuşmacı katıldı, 20 farklı ülkede izlendi

Dr. Mehmet Öz, Harvard & MIT’de kürsüsü bulunan tek Türk profesörü Mehmet Toner, Endeavor Kurucusu Linda Rottenberg, New York Times’ın çok satan yazarlarından Zainab Saibi, Bülent Eczacıbaşı, Vuslat Doğan Sabancı, Imperial College Profesörü Washington Ochieng’in de yer aldığı YGA Zirvesi, 133 konuşmacıyı ağırladı. Interaktif seansların yer aldığı zirve, 20 farklı ülkeden izlendi.

Gençler saygınlık değil, huzur arıyor

Zirve kapsamında YGA ve FutureBright iş birliğiyle, YGA Zirvesi’ne başvuran 1200 genç ile yapılan Gençlik Araştırması sonuçları da açıklandı. Araştırma sonuçları çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Buna göre; gençlerin önceliği, saygın bir firmada çalışmak değil. Gençler anlamlı bir iş yapmayı ve huzur içinde çalışabilecekleri bir iş ortamı arıyorlar. Çok para kazanmayı değil, kendilerini geliştirebilecekleri bir iş yapmayı tercih ediyorlar.

Gençlik Araştırması’nın diğer çarpıcı sonuçları şöyle;

-Ankete katılan gençlerin yüzde 90’ı girişimci olmayı hayal ediyor.

-Gençlerin yüzde 77’si lise ve üniversitede aldığı eğitimin onları iş hayatına hazırlamadığını söylüyor.

-Gençler girişim kurarken en çok yol gösteren kişi ve finansal destek eksikliği çekiyor.

-Gençlerin yüzde 60’ı girişimlerini Türkiye’de, yüzde 40’ı ise yurt dışında kurmak istiyor.



Gençler sordu YGA Hayal Ortakları cevapladı

İnteraktif seanslarla gerçekleştirilen zirvede katılımcı gençler aralarında Sani Şener, Ümit Boyner, Erol Tabanca, Gamze Cizreli, Haydar Yenigün, Derya Matraş, Agah Uğur, Ebru Dorman, Erinç Özada, Ali Karabey ve Yüksel Çomak’ın yer aldığı YGA Hayal Ortakları’na sorular yönelterek onlarla sohbet etti. Hayal ortaklarına gençlerden 2 bine yakın soru geldi.

Çift kanatlı girişimcilik ekosistemi YGA’nın içerisinden çıkan 5 girişime bir yenisi eklendi. Zirvede, teknolojide rol model kadınlar yetiştiren ve kadınların istihdamlarını sağlayan eğitim teknolojisi girişimi Up School’un lansmanı yapıldı. YGA Zirvesi; Yapı Kredi, Ford Otosan, LC Waikiki ve Zorlu Holding stratejik ortaklığıyla; mekan sponsoru Avantgarde Otel ve yayın sponsoru Harvard Business Review desteğiyle hayata geçti.