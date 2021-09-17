21 kuluçka merkezinde 'Girişimcilik Kütüphanesi' kurulacak

Social Business Global Derneği, Türkiye'de önde gelen 21 kuluçka merkezinde ‘Girişimcilik Kütüphanesi’ kurma kararı aldı.

Türkiye'de önde gelen 21 kuluçka merkezlerinde girişimcilerin araştırma becerilerini geliştirmek ve girişimcilik ekosistemine bilinçli bir şekilde katkı sağlayabilmeleri adına “Girişimcilik Kütüphanesi” kurmaya kararı aldıklarını söyleyen Social Business Global Derneği Başkanı İsmail Hilmi Adıgüzel, Girişimcilik Kütüphaneleri ile girişimcilerin zaman, emek ve maddi imkanlarını bilinçli bir şekilde kullanmalarını ve etki çevrelerini artırmayı hedeflediklerini aktardı.

"Merkezlerin daha aktif kullanılmasını amaçlıyoruz"

Türkiye’de toplam 32 kuluçka merkezinin olduğunu bildiren Adıgüzel, şunları kaydetti: “Yapılan taramaya göre bu merkezlerin 21 tanesinde girişimcilik kütüphanesinin olmadığını tespit eden Social Business Global ekibi, Türkçe olarak yayınlanan girişimcilik kitaplarının tamamından oluşan girişimcilik kütüphanesi projesini başlattı. Kütüphanelerde Türkçe olarak basılan ve bir girişimcinin okumasının gerekliliğini düşündüğümüz tüm kitaplara yer verilecek. Ticari girişimcilik, sosyal girişimcilik gibi tüm girişimcilik başlıklarını kapsayan tüm kitapların yer aldığı geniş yelpazeye sahip bir kütüphane olmasını hedefliyoruz. Yıl içinde yeni basılan kitaplar ile güncel tutmayı hedeflediğimiz bu merkezlerdeki kütüphanelerimizde kitabı bulunan yazarlarımız ile söyleşi ve imza günleri de organize ederek bilgi kaynağı ve bilgi ihtiyacı olan girişimcilerimizi bir araya getirerek merkezlerin daha aktif kullanılmasını amaçlıyoruz.”