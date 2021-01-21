23 girişim 4 milyon dolar yatırım aldı

Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 7. dönem girişimleri mezun oldu. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan Demo Day etkinliğine; iş dünyası ve girişimcilik ekosistemin önemli temsilcileri, melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

7. dönem Workup Demo Day etkinliği, önceki dönemlerden farklı olarak panel formatında gerçekleşti. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin katıldığı açılış paneliyle başlayan etkinlik; Workup Programı Lider Mentoru Ömer Erkmen, Kolektif House Kurucu Ortağı Ahmet Onur ve İş Bankası Girişimcilik Birim Müdürü Emre Ölçer’in mezunlarla gerçekleştirdiği panellerle devam etti. Panellerde Workup 7. dönem mezunu 14 girişim, (Arvia, Bakiyem, Bobu, Emoty.ai, Evimdekipsikolog, Huma Breath, Ingosa, Innerjoy, Inspakt, Oreka, Pirahas, Popupsmart, Triwi, Tuvis) iş modellerini ve yol haritalarını aktarma imkanı buldular.

2017’de başlayan Workup Girişimcilik Programı’na, geçtiğimiz yıl yapılan 1.550 başvuru ile birlikte toplam 12 bin başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 98 girişimin kabul edildiği programdan 7. dönem ile birlikte toplamda 74 girişim mezun oldu. Mezun olan her 4 girişimden 3’ünün girişimcilik yolculuğuna devam ettiği programa dahil olan 23 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 4 milyon dolar yatırım aldı.

Adnan Bali, etkinliğin açılış panelinde yaptığı konuşmada, İş Bankası’nın daha ilk yıllarından itibaren girişimciliği gerek iştirakleri gerekse müteşebbislere sağladığı katkılarla desteklediğini, günümüzde de bu desteği zamanın ruhuna uygun olarak sürdürdüklerini vurguladı. Bali, şöyle konuştu: “Girişimcilerin her anlamda en önemli destekçisi olma ve bu sayede ülkemiz için fayda sağlama hedefi ile kat ettiğimiz mesafeden son derece memnunuz. Nasıl ki kuruluşumuzdan bugüne kadar ülkemiz ekonomisine değer katan her bir yapının harcına katkı sağladıysak, yeni nesil müteşebbisler olan startuplarımız için de yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda gururlanacağımız hikâyeler bırakacağımıza inanıyorum.“

Başarıya götüren anahtar ihtiyacı karşılamak

2020’de, pandemi nedeniyle teknolojiye adaptasyon hızının arttığını ifade eden Bali, “Günlük hayatlarımızı, rutinimizi kökten değiştiren bu ortamda hemen hemen herkes, her kurum teknolojinin sağladığı imkânlarla işlerini büyük oranda sorunsuz götürebildi. Böylece 2020, dijital dönüşümün katalizörü olan startuplar açısından fırsatlar da barındıran hareketli bir yıl oldu” dedi.

Bir girişimi başarıya götüren anahtarın, bir ihtiyaca ne kadar cevap verdiği veya bir sorunu ne ölçüde çözdüğü olduğunun altını çizen Bali, “Nerede sorun ya da ihtiyaç varsa, orada fırsat da vardır. Girişimcilerin ortaya çıkardığı ürün veya hizmet, müşteri nezdinde karşılık bulduğu oranda başarılı olur. Pandeminin, bu gerçekliği hepimize daha net bir biçimde hissettirdiğini düşünüyorum. Bunun farkında olup zorlukları gidermede veya bir ihtiyacı karşılamada proaktif davranan girişimlerin, diğerleri arasından sıyrılarak öne çıktığını gördük” diye konuştu.