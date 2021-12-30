50 İTÜ Çekirdek girişimi 2021’de 478 milyon TL yatırım aldı

İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi girişimleri, yatırımcılardan ilgi görmeye devam ediyor. 2020'de İTÜ Çekirdek girişimlerine yapılan yatırım tutarı 107 milyon TL olurken, bu yıl yapılan yatırımlar geçen yıla göre 5 katına yaklaştı. 2021'de 50 İTÜ Çekirdek girişimi, toplamda 2,5 milyar TL değerlemeyle 478 milyon TL yatırım aldı.

Türkiye'ye teknoloji girişimciliğini yayma, girişimcilere destek olmak ve hayata dokunacak teknolojilerin üretilmesine katkı sunmak hedefleriyle çalışmalarını Türkiye'den ve dünyadan binlerce girişim, yüzlerce kurum, mentor ve yatırımcıyla sürdürdüklerini söyleyen İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, kuluçka merkezlerinin dünyada ilk 5'te yer aldığına dikkat çekti.

İTÜ Çekirdek girişimlerinin bu yıl da yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştığını belirten Dikbaş, “2020'deki yatırımları yaklaşık 5'e katladığımız 2021 yılında da girişimlerin gelişmelerine katkı sunmanın ve Türkiye'den dünyaya açılan teknolojilerin merkezi olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

“İTÜ Seed'i hayata geçireceğiz”

Başarı hikayelerinin yarattığı motivasyonla her geçen gün daha fazlası için çabaladıklarını aktaran Dikbaş, şunları kaydetti: "İTÜ Çekirdek artık yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın bir kuluçka merkezi haline geldi. Bu bakış açısıyla 2022 yılında global faaliyetlerimizi, iş birliklerimizi artırarak İTÜ Seed'i hayata geçireceğiz. Bu program ile ülkemizin ve bölgemizin yabancı girişimciler için bir hub/odak noktası olması için çalışacağız. Yerli yabancı tüm start-up'ları hem ekosistemimizde büyütmek hem de dünyaya açmak için tüm kaynaklarımızı seferber edeceğiz."