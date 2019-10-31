50 milyon dolarlık yatırımla Türkiye’de 1.000 daireye ulaşacak

31 Ekim 2019

Blueground’un Türk ve Yunan kurucuları, günümüzün hızlı ve mobil dünyasında, insanların yaşamayı seçtikleri her şehirde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlama vizyonu ile yola çıktılar. 2013 yılında Atina’da ve sonrasında İstanbul’da faaliyetlerine başlayan, aradan geçen 6 yılda dünyanın 9 farklı şehrinde 2800 dairelik portföye ulaşan Blueground; Westcap Investment Partners ve Prime Ventures’dan 50 milyon dolarlık yatırım aldı. Bu yatırım ile şirket, kendi ürettiği teknolojiyi, ürün tasarımlarını ve misafir deneyimini daha da geliştirmek için kaynaklarını arttırırken; Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın diğer metropollerinde de operasyonlarını başlatacak.

2023’TE HEDEF 50 ŞEHİRDE 50 BİN DAİRE



Bugün itibarıyla İstanbul, Atina, Dubai, New York, Los Angeles, San Francisco, Boston, Chicago ve Washington DC’de faaliyet gösteren Blueground, yeni yatırım turuyla birlikte 2019 sonuna kadar Londra, Paris ve Seattle’da da hizmet vermeye başlayacak.



Yeni açıklanan B serisi yatırımıyla, bugüne kadar aldığı toplam yatırım tutarını 78 milyon dolara yükselten şirket, 2023 yılında ise 50 farklı dünya şehrinde 50 bin daireden oluşan bir portföy sunmayı hedefliyor.



Blueground’un yeni yatırım turuna katılan şirketler arasında bulunan Westcap Investment Partners’ın kurucu ortağı Laurence Tosi, deneyimli bir yatırımcı ve işletmeci olarak geçmiş yıllarda Airbnb ve Blackstone’ın CFO’luk görevlerini üstlenmişti. Amerikalı ünlü girişimci Kevin Ryan da geçtiğimiz Ocak ayında Blueground’un Yönetim Kurulu’na katılmıştı.

İSTANBUL’DAKİ DAİRE SAYIMIZ %150 ARTACAK



“Sabit ve uzun vadeli bir bağlılık olan ev fikri, dünyada her geçen gün daha fazla insanın mobil bir yaşamı tercih etmesi nedeniyle değişiyor.



Misafirlerimiz, tüm ayrıntıları düşünülerek tasarlanmış dairelerinde, şehre taşındıkları ilk gün yeni yaşamlarına başlayabilmeleriyle önemli bir rahatlık ve esneklik kazanıyor” diyen Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Türkiye’de de eşyalı daire kiralama trendinin güç kazanmasıyla birlikte ev sahiplerinin bu yükselen trende cevap vermesi gerekiyor. Bu trendin dünyadaki öncüsü olan Blueground ile çalışmak, mülk sahipleri için en ideal çözüm. Yönettiğimiz daireler için mülk sahiplerine sabit nakit akışı sağlarken, katma değer sağlayan finansal çözümlerimiz ile de mülkün yıllık getirisini en üst düzeye çıkarıyoruz” dedi.

İstanbul’daki büyük başarı ‘Ege Gücü’ne cesaret verdi



Atina’da kurulan Blueground’un büyüme hikayesinde Türkiye ve İstanbul’un çok önemli bir yere sahip olduğunu; Blueground kurucularının birinin Yunan birinin Türk olmasının da güzel bir sinerji yarattığını belirten Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Baktığımızda buna ‘Ege Gücü’ de diyebiliriz. Blueground’un temellerini 2013 yılında Atina’da atarken, kuruluştan yaklaşık 2,5 yıl sonra ilk yurt dışı yatırımımızı İstanbul’a gerçekleştirdik. İstanbul’daki büyümemiz, Blueground hikayesinin bir anlamda dönüm noktası oldu. Türkiye’den aldığımız güçle de dünyanın farklı coğrafyalarına yayılmayı başardık. ABD’de aldığımız bu yatırım, Türkiye’deki büyüme hedeflerimize büyük katkı sağlayacak” dedi.



Şu an İstanbul’da 400 daireleri bulunduğun sözlerine ekleyen Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Hedefimiz 2020 yılı sonuna kadar İstanbul’da 1.000 daireye ulaşmak. Bu kapsamda, inşaat şirketleri ve bireysel ev sahipleriyle yeni iş birlikleri yapacak olmaktan da ayrı bir heyecan duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Her yıl yüzde 200 büyüyoruz



Son 3 yıldır ciro olarak her yıl yüzde 200 büyüdüklerini; 2019 yılında da bu oranın üzerine çıkacaklarını belirten Kurtuluş Cumhur Korkmaz, “Dünyada şu anda Blueground ofislerinde 400’ü aşkın kişi çalışıyor. Türkiye’de de bu rakam 50’nin üzerinde. Fakat mobilya tedarikçilerimizle birlikte, sadece Türkiye’de istihdama olan katkımız 3.000 kişi civarında” dedi.

İstanbul’da yeni bölgelere açılacağız



Türkiye’de bulunan 400’e yakın Blueground dairesinde kalanların yüzde 70’inin yabancı, yüzde 30’unun ise Türk olduğunu da sözlerine ekleyen Kurtuluş Cumhur Korkmaz, dairelerin şu anda ağırlıklı olarak Maslak, Etiler, Bebek, Levent hattında olduğunu belirtirken, “1.000 daire hedefimize doğru giderken yeni bölgelere de açılacağız. Bunlar arasında Bomonti ve Ümraniye gibi bölgeler ön plana çıkıyor” şeklinde konuştu.