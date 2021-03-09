500 Istanbul'dan ikinci girişim sermayesi yatırım fonu

İlk Fonda yaratılan değer ve etkinin ardından 500 Istanbul Türkiye ile Romanya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan'da gelecek vadeden erken aşama girişimler için yeni fonu 500 Istanbul II’yi hayata geçirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da desteğini alan 30 milyon euro’luk bütçeye sahip fonla, öncelikle Türkiye’de teknoloji ihraç etme hedefi ile yola çıkan girişimlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

500 Istanbul'dan yapılan açıklamaya göre, ABD merkezli yatırım fonu 500 Startups ile ortak olarak Enis Hulli ve Rina Onur Şirinoğlu tarafından 2016’da kurulan girişim sermayesi yatırım fonu 500 Istanbul, dört yılda Türkiye ve Doğu Avrupa'da küçük ölçekli 40 teknoloji şirketine yatırım yaptı. Bu şirketler toplamda 430 milyon doların üzerinde ek yatırım aldı. Böylelikle 2 bin 100 kişiye yeni istihdam alanı yaratılırken, portföyün yıllık cirosu 130 milyon dolara ulaştı. Bu cironun yüzde 94’ü ise teknoloji ihracatı olarak döviz cinsinde gerçekleşti.

"Girişimlere 2 milyon euro’ya kadar ek yatırım planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen 500 Istanbul Kurucu Ortağı Enis Hulli, 500 Istanbul'un bölgedeki korunabilir teknolojiye sahip şirketlere yatırım yapmak amacı ile kurulmuş bir girişim sermayesi yatırım fonu olduğunu söyledi.

Büyük pazarları hedefleyen erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım yaparak, onların global ölçekte teknoloji ihraç eden firmalara dönüşmelerine destek olduklarını belirten Hulli, "Özetle, 500 Istanbul, bu girişimlerin ilk yatırımcısı olmayı ve 500 Startups'ın global bağlantılarını da kullanarak iş geliştirme, takım oluşturma ve uluslararası büyümelerine destek vermeyi hedefliyor. İlk fonumuzda bu amaçları gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Yeni kurulan fonumuzla, özellikle Türkiye’de gelecek vadeden teknoloji şirketlerine destek vermeyi sürdüreceğiz. Yapacağımız 500 bin Euro’ya kadar ilk yatırımların devamında, girişimlere 2 milyon Euro’ya kadar ek yatırım yapmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Türkiye, en hızlı büyüyen mühendislik havuzuna sahip"

500 Istanbul’un kurucu ortaklarından Rina Onur Şirinoğlu ise, Türkiye’nin yıllık yüzde 16,5 ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde en hızlı büyüyen mühendislik havuzuna sahip ülke olduğuna dikkat çekti. Türkiye'den özellikle teknoloji alanında çok başarılı girişimcilerin çıktığını söyleyen Şirinoğlu, ancak girişimlere yapılan yatırım miktarının kişi başı 1 doları ancak geçtiğini vurguladı.

Girişimlere yapılan yatırımın 2010-2020 yılları arasında yıllık ortalama 100 milyon dolar seviyelerinde kaldığını bildiren Şirinoğlu, "Buna rağmen, bölgedeki ülkelerin çok üzerinde başarılı girişimler çıkaran ülkemiz, 2018'den bu yana toplamda 3,3 milyar dolarlık çıkış hacmiyle, bu alanda Avrupa ve Asya’da önde gelen ülkeler arasında. Daha da umut veren nokta ise Türkiye'de satın alma yapan firmaların ülkemize, ürün, pazar, takım gibi farklı sebeplerle hem Doğu hem de Batı'dan geliyor oluşu. 500 Istanbul yaptığı her 1 dolarlık yatırıma karşılık, yurtdışından 65 dolar ek yatırım çekmeyi başardı. Ülkemizdeki mühendis potansiyeli, yurtdışından yatırımcıların artan ilgisi ve satın almalar da göz önüne alındığında, Türkiye yatırımcılar için dünyada en karlı pazarlardan biri.” diye konuştu.