8 Mart'a özel e-ticaret desteği

E-ticaret teknolojileri firması Ticimax, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü özelinde kadın girişimcilere yönelik ücretsiz e-ticaret eğitimi verecek. Eğitim sonunda başarılı olan kadınlara destek olmak adına e-ticaret paketi hediye edilecek ve girişimlerine destek olunacak.

8 Mart günü online olarak gerçekleştirilecek eğitim, internetten ürün satmak isteyen ve işini internete taşımak isteyen her kadına açık. E-ticarete başlarken dikkat edilmesi gerekenler, e-ticaret paneline genel bakış, e-ticaret kurulum ve yönetiminde dikkat edilmesi gerekenler, e-ticaret pazarlama yöntemleri ve e-ticaret girişim başarı hikayesi gibi konu başlıklarını içeriyor.

Eğitimin sonunda, e-ticarete başlamak için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ve e-ticarette başarılı olmaya yönelik ihtiyaç duyulan tüm bilgilere ulaşmak mümkün olacak.