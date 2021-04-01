Adres paylaşmak artık sadece 1 saniye sürecek

E-Ticaret Bilgi Platformu verilerine göre 2020’nin ilk 6 ayında pazar %64 büyüdü. Artan e-ticaret ve gönderi hacminin yanı sıra, evden çalışma ve değişen yaşam koşulları nedeniyle milyonlarca kişinin farklı yerlere taşınması, e-ticaret sitelerinde hem yeni üye sayılarını hem de yapılan adres değişikliği işlemlerini de artırdı.

İki Türk girişimci Buğra Kocatürk ve Yiğit Çallı tarafından kurulan Postnick, kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bu sorunun çözümünü hedefliyor.

Postnick, adreslere takma isim vererek, kullanıcılara adreslerini paylaşma imkanı veriyor. Girişim; sokak, cadde, daire numarası gibi ayrıntılar içeren adresleri postnick adını verdiği takma isimlerle sistemine işliyor ve entegre platformlarda kullanım imkanı sağlıyor.

1 Ocak'tan itibaren hizmet vermeye başlayan girişim, 18 ülkede 66 şehirden kullanıcıya ulaştı. Girişim, tüm dünyada kullanılacak ortak adres formatını oluşturmayı amaçlıyor.

Yanlış adresin maliyeti 20 milyar dolar

İş fikirlerine dair görüşlerini paylaşan Postnick Kurucu Ortağı ve CEO'su Buğra Kocatürk, “Bir çok bilgiyi barındıran adreslerin dünya genelinde kabul görmüş bir standardı bulunmuyor. Her ülkede, hatta ülke içinde dâhi adres formatları farklılık gösterebiliyor. Ayrıca dünya nüfusunun büyük bir kısmı, niteliksiz adres sistemine sahip ya da hiç adres sistemi olmayan coğrafyalarda yaşıyor. Adres sisteminin gelişmiş olduğu ABD’yi ele alacak olursak, eksik ya da hatalı adres paylaşımları, her yıl yaklaşık olarak 6 milyar adet gönderinin doğru adrese teslim edilememesine neden oluyor" ifadesini kullandı.

Bu problemin ekonomik yükünün ise 20 milyar doları geçtiğini belirten Kocatürk, "Artan ve daha da artmaya devam edecek olan e-ticaret hacmini, kargo gönderi adetlerini ve uluslar arası ticaret pazarını de göz önünde bulundurduğumuzda, nitelikli ve güncel adres paylaşımının önemi aşikar. Bizler de Postnick'i, dünya üzerinde hâlâ çözülememiş bir problem olan adres karmaşıklığını ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdik. Her ülkede farklı formata sahip olan adres detaylarını ortak bir formatta buluşturuyor ve kullanıcılarımıza adresleri için istedikleri ismi seçme özgürlüğünü sunuyoruz. Adreslerin dijital dönüşümü olarak da nitelendirebileceğimiz Postnick ile birlikte, global adres standardını oluşturarak, adres paylaşımı ile kaybedilen zamanı ve verimsizliği en aza indirmeyi hedefliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Kullanıcılar, adreslerini ücretsiz olarak saklayabiliyor

Postnick Kurucu Ortağı ve CMO'su Yiğit Çallı ise “Postnick kullanıcıları, ev, iş, yazlık gibi tüm adreslerine, istedikleri takma isimleri, yani postnick’leri seçebiliyor ve tüm adreslerini tek bir merkezi uygulamada saklayabiliyorlar. Üstelik her kullanıcı bir adres takma ismine ömür boyu ücretsiz sahip olup tüm adreslerini bu isim altında tanımlayabiliyor. Postnick'i entegre eden platformlarda, kullanıcılar uzun uzun adres bilgisi paylaşmak yerine daha önce oluşturdukları postnick’ler ile çok hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayabiliyorlar" dedi.

Çallı, "Taşınma ya da iş değişikliği gibi senaryolarda, kullanıcıların tüm platformları ayrı ayrı ziyaret edip adreslerini güncellemesine de gerek kalmıyor. Adreslerini sadece Postnick hesaplarında güncelledikleri anda, tüm entegre platformlarda otomatik olarak güncel adreslerine erişebiliyorlar. Başkalarına yapacakları gönderilerde de, alıcıya ait tüm adres detaylarını girmek yerine, alıcının postnick’ini paylaşmaları yeterli oluyor" şeklinde konuştu.