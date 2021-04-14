Almanya'dan BTM girişimi Gotocure'e yatırım

Yenilikçi iş fikirlerinin hayata geçmesi amacıyla İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM) girişimcileri yatırım almaya devam ediyor. Merkez, bu kez de sağlık alanında faaliyet gösteren bir girişimiyle yeni bir yatırım aldı.

BTM’den yapılan açıklamaya göre sağlık seyahati planlama platformu olan Gotocure adlı girişim Almanya’da faaliyet gösteren CESMAS Holding GmBH yatırım şirketi tarafından 5 milyon lira değerleme üzerinden yatırım aldı. Yatırımla ilgili imzalar atıldı.

Yatırımlar 250 milyon lira değerlemeyi geçti

Pandemi döneminde yaşanan olumsuzluklara rağmen yükselişe geçen girişimcilik ekosisteminde startuplara yatırımlar devam ederken, BTM girişimleri bu süreçte aldıkları yatırımlarla öne çıkıyor. Dört yıl önce kurulan ve kurulduğu günden bu yana 10 binden fazla başvuru alan BTM’nin girişimlerinin aldığı toplam yatırım 250 milyon lira değerlemeyi aştı. Girişimcilerin bugüne kadar yapmış olduğu satış miktarı ise 80 milyon lirayı geçti.

"Bu yatırım sayesinde daha fazla insana ulaşacağız"

BTM’nin Fulya’daki yerleşkesinde gerçekleşen imza töreninde yatırımla ilgili bilgi veren Gotocure kurucu ortaklarından Abitter Mehmet Türktaş, aldıkları yatırımı reklam ve tanıtım faaliyetleri için kullanacaklarını söyledi. Gotocure'in sağlık seyahatine katkı sağlayacak önemli bir girişim olduğunu belirten Türktaş, Gotocure olarak, yurtdışında yaşayıp Türkiye’den sağlık hizmeti satın almak isteyen insanların hayatını kolaylaştırmayı amaçladıklarını aktardı.

Hastaların farklı platformlarda klinik ve tedavi araştırmak yerine tedavileri ve klinikleri Gotocure’de görüp teklif alabileceklerini kaydeden Türktaş, "Klinikler de hastaların datalarını inceleyip Gotocure üzerinden teklif verebilecekler. Sağlık seyahatinin tamamlayıcı unsurları olan konaklama, ulaşım ve şehri keşfedecekleri alternatiflerine de Gotocure üzerinden ulaşabilecekler. Bu, hasta açısından parça parça farklı kanallardan aldığı hizmeti tek bir platformdan almasını sağlayacak önemli bir kolaylık. Klinikler açısından da hizmet almak isteyen müşterilere ulaşabilecekleri doğru bir mecra. İş planımıza güvenip yapılan bu yatırım sayesinde daha fazla insana ulaşacağız. Hem ülkemizden hizmet alan müşteri sayısını artıracağız hem de bu sürecin güvenli, kolay ve takip edilebilir bir platformda yapılmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.