AloTech, 3 milyon dolar yatırım aldı

Yurt içinde yakaladığı başarıyı global ölçeğe taşıma hedefiyle faaliyetlerine devam eden AloTech, Collective Spark liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turunda 3 milyon dolar yatırım aldı.

Bu yatırımla AloTech, halihazırda 27 ülkeye ulaşan global operasyonlarını daha da büyüterek, özellikle Kuzey Amerika pazarında güçlenmeyi hedefliyor.

2012 yılında Cenk Soyak ve İdris Avcı’nın kuruculuğunda beş kişilik bir ekiple faaliyetlerine başlayan, 2019’da Korhan Erçin’in ortaklar arasına katıldığı AloTech, bugün itibarıyla farklı ülkelerden 102 çalışanıyla 600’ü aşkın müşteriye hizmet veriyor.

2020 yılını bir önceki yıla oranla yüzde 100 büyümeyle kapatan AloTech, aldığı yatırımla birlikte Call Center Studio markası ile global pazarlarda sürdürdüğü etkinliğini artırmayı planlıyor.

“Teknoloji unicorn’u olma vizyonumuzun parçası”

Yeni yatırımla ilgili bilgi veren AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak, “Türkiye’nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu olarak, kurulduğumuz günden itibaren bu topraklardan çıkarak yurt dışına teknoloji ihraç eden, yeni nesil çözümler geliştiren bir şirket olmayı hedefledik. Bu yaklaşımla global arenadaki gücümüzü her geçen yıl artırarak, 27 ülkede hizmet vermeye başladık. Şimdi yeni yatırım turumuzda aldığımız 3 milyon dolarlık yatırımla birlikte başta Kuzey Amerika olmak üzere halihazırda faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz global pazarlarda etkinliğimizi artırmayı ve yeni coğrafyalara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırım aynı zamanda Türkiye’den dünyaya açılan bir teknoloji unicorn’u olma vizyonumuzun da bir parçası.” şeklinde konuştu.

Collective Spark kurucu ortaklarından Görkem Oktay ise, fon olarak sağladıkları yatırım desteğinin AloTech için yurt dışında büyüme amaçlı itici güç olacağına inandıklarını söyledi.