AloTech FullStack Bootcamp için başvuru süreci başladı

Yurt içinde yakaladığı başarıyı 27 ülkede sürdüren bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, yeni yatırım turunda aldığı 3 milyon dolarlık yatırımla global operasyonlarını daha da büyütmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda ekibini genişletmeye devam eden ve kısa bir süre önce üst düzey atamalarla yönetici kadrosunu güçlendiren AloTech, şimdi de yazılımcı kadrosunu yetenekli takım üyeleri ile büyütmek ve sektöre donanımlı insan kaynağı kazandırmak üzere bir bootcamp (yazılım eğitim programı) düzenliyor.

İlk tur eğitimleri, yazılımcı eğitimi platformu Patika tarafından 23 Ekim-19 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek ücretsiz programa katılım için 28 Eylül Salı gününe kadar başvuru kabul edilecek.

"Global ortamda kariyer fırsatı sağlıyoruz”

AloTech Kurucu Ortağı Cenk Soyak, bootcamp’in hem AloTech’e hem de sektöre yeni yetenekler kazandıracağını vurguladı.

Yeni nesil çözümler geliştirerek ihraç eden bir teknoloji şirketi olduklarını söyleyen Soyak, “Bu kapsamda işveren markamızın en önemli hedeflerinden birini teknolojiyi yakından takip eden, hatta bu alanda öncülük etmeyi hedefleyen ve kendini geliştirmek isteyen genç yetenekleri bünyemize çekmek oluşturuyor. Patika iş birliği ile düzenleyeceğimiz bootcamp ile de katılımcılara kendilerini geliştirmeleri adına önemli bir fırsat sunuyoruz. Bootcamp sürecinde katılımcıları sürekli olarak takip edecek, işe alım sürecini de başlatacağız. Bunun sonunda bazı katılımcılar ekibimizin bir parçası olacak. Bu arkadaşlarımız AloTech’in yurt içi ve yurt dışındaki gücünü artırmaya katkı sunarken, lokasyon bağımsız çalışma sistemimiz sayesinde diğer tüm çalışanlarımız gibi global ortamda kariyer edinme fırsatına da sahip olacak. Ayrıca bootcamp’e katılan tüm katılımcıların, teknoloji ekosistemin bir parçası olarak kariyerlerinde önemli başarılar elde edeceklerine ve sektörün gelişiminde aktif rol üstleneceklerine inanıyorum.” şeklinde konuştu.