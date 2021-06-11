Alterna CX, aldığı yatırımla ABD’ye açılacak

Alterna CX, Teknoloji Yatırım'dan Explore Yatırım Programı kapsamında ABD’de büyüme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 250 bin dolarlık yatırım aldı. Alterna CX’in Teknoloji Yatırım’dan güncel yatırım tutarına ek olarak, takip eden turlarda kullanılmak üzere eş yatırım opsiyonu da bulunuyor.

Teknoloji Yatırım tarafından yürütülen Explore Yatırım Programı, teknoloji şirketlerinin uluslararası pazarlara giriş ve bu pazarlardaki büyüme aşamalarını hızlandırmayı amaçlıyor. Mevcut dönemde, programın hedefinde ABD pazarına girmeyi veya bu pazardaki mevcut ayak izini büyütmeyi hedefleyen SaaS şirketleri bulunuyor.

Programın hazırlık aşaması olan “Pre-Explore Hızlandırma” süreci ABD’deki en önemli hızlandırma programlarından biri olan ERA ile birlikte yürütülüyor. Pre-Explore aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayan ve yatırım değerlendirme süreci olumlu sonuçlanan şirketlere ABD pazarına giriş faaliyetlerinde kullanmak üzere 250 bin dolarla yatırım yapılıyor.

Hedef, dünyanın ilk 10 şirketi arasına girmek

Doğal dil işleme, deneyim analitiği ve makine öğreniminden yararlanarak müşteri ve çalışan deneyimini teknoloji çağının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlayan Alterna CX, geliştirdiği yapay zeka tabanlı çözümleriyle Gartner Magic Quadrant raporunda Voice of the Customer applications alanında dünyanın 30 öncü şirketi arasında yer alıyor.

Şirketlerin müşterilerine dokunduğu tüm temas noktalarında gerçek zamanlı olarak müşteri geri bildirim verilerini toplama, sunulan deneyimi ölçme, makine öğrenmesi modelleri ile analiz etme ve aksiyon alarak sürekli iyileştirme döngüsünü kurmalarını sağlan Alterna CX, aralarında Akbank, İş Bankası, Koçtaş, Aksigorta, Teknosa, BNP Paribas Cardif ve TEB gibi müşterilerin olduğu Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Asya’da 6 farklı ülkede müşteriye hizmet veriyor.

Yatırma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Alterna CX’in kurucu ortaklarından Gürol Kurt, elde ettikleri başarılarla Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmekten mutluluk duyduklarını ve hedeflerinin bu alanda yatırımlarına devam ederek dünyanın ilk 10 şirketi arasına girmek olduğunu söyledi.