Anadolu girişimlerinin ilacı kitlesel fonlama

Selenay YAĞCI

Girişim yatırımlarında aslan payını İstanbul’a kaptıran Anadolu girişimlerine, kitlesel fonlama çare oldu. Geçen yıl kitlesel fonlamada yatırım toplayan girişimlerin yarısı İstanbul dışından oluştu. Sektör temsilcileri, girişimlerin şehir dağılımları incelendiğinde kitlesel fonlama platformlarının önümüzdeki birkaç yılda Anadolu’daki girişimcilerin fon ihtiyacını karşılamaya büyük katkı sağlayacağını öngörüyor. Kitlesel fonlama platformlarının önü Türkiye’de 2021 yılında çıkan kararla açıldı. Düzenlemenin ardından 15 şirket SPK’ya başvuru yapmış olsa da şu ana kadar bunlardan sadece Fonbulucu faaliyetlerine başlayabildi. Fonbulucu’da ilk girişimler geçen yıl mayıs ayında listelenmeye başlandı. Aradan geçen 7 ayda; listelenen 20 girişimden 18’i hedefl ediği miktarda yatırım aldı.

Bu 20 girişimin 10’u İstanbul, 4’ü Ankara, 4’ü Eskişehir, 1’i Kayseri, 1’i de Bilecik’te faaliyetlerini sürdürüyor. 20 girişimin; 2’si B2B, 13’ü hem B2B hem B2C, 1’i B2B ve C2C, 4’ü ise B2C müşteri odağına sahip. 20 girişimin 6’sına Fonbulucu GSYF ile doğrudan yatırım yapıldı. Kitlesel fonlamada toplam yatırım adedi 20 olurken, yatırım miktarı 2,06 milyon doları aştı. Girişimlere ortalama 102 bin dolar yatırım yapıldı. Toplam yatırımcı sayısı ise 13 bin 271 oldu.

Küresel hacim 1 trilyon dolar

Kitlesel fonlamayı regüle ederek yasallaştıran 10 ülke var şu an ve artmaya devam ediyor. Sistem, 2020 yılında 400 milyar dolarını aşan bir hacim yakaladı. Forbes’in tahminine göre 2023 yılında 1 trilyon dolarlık bir hacme ulaşacak.

Küresel kitle fonlaması pazar büyüklüğü 2018 itibariyle 84 milyar dolardı ve 2021 yılına kadar 114 milyar dolara ulaşması bekleniyordu.

Kuzey Amerika’daki kitle fonlaması projeleri yılda 17,2 milyar dolar kazanıyor. Tüm kitle fonlaması operasyonlarının dörtte birinden daha azı başarılı oluyor. Başarılı kitle fonlaması kampanyaları ortalama 33 bin 430 dolar topluyor ve kitle fonlaması yatırımlarının yüzde 40’ı iş ve girişimciliğe, yüzde 20’si sosyal konulara odaklanıyor. Amerikalıların üçte birinden fazlası kitle fonlamasına aşina değil. Kitle fonlaması pazarının 2025’e kadar ortalama yüzde 16 büyümesi bekleniyor.

“Kitlesel fonlama muazzam hızla büyüyor”

Fonbulucu Platformları Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız, “kitle fonlamasının mikro finanstan makro finansmana bir yolculuk olduğunu” vurgulayarak, Anadolu girişimlerinin bu yolla kolayca finansmana ulaştığına işaret etti. Kitle fonlamasının son 5 yılda önemli ölçüde büyüyen yeni bir finansman modeli olduğunu kaydeden Yıldız, şunları anlattı:

“Bu kavram bir fikri, bir projeyi, bir kişiyi veya bir sebebi çok sayıda sağlayıcıdan küçük miktarlarda para toplayarak finanse etmeyi gerektirir. Başlangıçta kâr amacı gütmeyen faaliyetler için kitle fonlaması ağırlıklı olarak kullanıldı. Küreselleşen dünyada kitle fonlaması muazzam bir hızla her geçen gün büyüyor. Ülke olarak girişimciliğin gelişmesi ve gelecekte exit’lerin daha da artabilmesi için yasallaşan kitle fonlamasına sahip çıkmamız ve bu harekete destek vermemiz gerekiyor. Yeni nesil girişim finansmanı olarak tanımladığımız kitle fonlama sistemi ile Türkiye girişimcilik ekosistemi çok daha hızlı büyüyecek.”

Ankara Kalkınma Ajansı da kitlesel fonladı

Fonbulu’da 7 Aralık 2021 itibari ile sistemi kullanarak fona ulaşmak isteyenlerin toplam fon talebinin 500 milyon lirayı bulduğunu ifade eden Yıldız, “1.000’e yakın girişimci başvuru yaptı. Kampanyaların hazırlanması bir süreç alıyor. Şu an için 10 bin kayıtlı üyeye ulaşmayı başardık ve ilk aylar 60 gün süren kampanyalar önce 6-7 günlere, sonra 24-29 saatlere şimdi de neredeyse 85 dakikaya kadar düştü. Yatırımcı ilgisi gerçekten muazzam. Hem bireysel hem kurumsal yatırımcılar kampanyalara dahil olurken, en son yaptığımız kampanyaya Ankara Kalkınma Ajansı da dahil olarak kamu adına bir girişime kitle fonlama sistemi üzerinden yatırım yaptı” diye konuştu. Paya dayalı kitle fonlama platformları, melek yatırımcı ağları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının beraber çalıştığını kaydeden Yıldız, 2022 sonu hedefimiz en az 150 milyon liralık bir işlem hacmine ulaşmak ve 100 milyon liralık fonlama yapabilmek” dedi.

15 milyon lira yatırım aldı

Fonbulucu’nun çatı şirketi Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş, Almanya merkezli Kloepfel Consulting Şirketi’nin Kurucusu Efe Duran Sarıkaya’dan yüzde 10 hissesine karşılık 15 milyon lira yatırım aldı. Ayrıca kurulan bu ortaklık ile geliştirdiği sistemi Almanya’ya da taşıyacak olan fonbulucu’nun globalleşme yolculuğu 6 ay içinde başlayacak. Gerekli onay işlemleri için de SPK’na başvuru hazırlıklarına başlandı.