Armut, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşti

Çevrimiçi hizmet platformu, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleştiğini açıkladı.

Armut, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşmesi sonrasında dört farklı markayla, Türkiye ve İtalya’nın yanı sıra faaliyet gösterdiği ülke sayısını aralarında Almanya, Avusturya, İspanya ve Fransa’nın da olduğu toplam 14 ülkeye çıkaracak.

Armut'tan yapılan açıklamaya göre, çoğunluk hissesi ve yönetimi Armut’ta olacak yeni şirket, EMEA bölgesindeki lider yerel hizmet pazaryeri olmayı hedefliyor. Bugüne kadar Armut ve ProntoPro toplam 12 milyondan fazla müşteriye hizmet verirken, iki şirketin toplam hizmet veren sayısı da 1,4 milyona ulaşmış olacak.

Birleşen şirketin co-CEO’luğunu Başak Taşpınar Değim ve Erol Değim üstlenirken; 22 farklı milletten toplam 206 çalışana ulaşacak yeni şirket, İstanbul ve Milano merkezlerinde işe alımlarla hızla büyümeye devam edecek.

Armut Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, Avrupa liderliği hedefini hızlı büyümeyle perçinlemeyi amaçlayan Armut'un bu birleşmeyle beraber 15 milyon euro yeni yatırım aldığını kaydetti.

ProntoPro’yla güçlerini birleştirme kararını doğru bir noktada aldıklarını ifade eden Erol Değim ise ürünlerine ve ekiplerine güvenlerinin her zaman çok yüksek olduğunun altını çizerek, "Başarımızın bizi böyle bir noktaya taşıyacağını biliyor, Avrupa’nın hizmet üssü olmayı arzuluyorduk." ifadelerini kullandı.