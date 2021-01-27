E-ticaret sitelerinin artırılmış gerçeklik yaratmasına imkân veren teknoloji girişimi ART Labs, 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı. Yatırım turunda Kültepe Yatırım ve EGİAD Melekleri’nin yanı sıra yurt dışından melek yatırımcılar da yer aldı. 2019 yılında Uğur Yekta Başak, Dr. Mahdi Kazempour ve Sercan Demircan tarafından kurulan ART Labs, Diner ile kısa sürede 200'den fazla üye restorana ve aylık 40 binden fazla aktif kullanıcıya ulaştı.

ART Labs tarafından yapılan açıklamaya göre, platformu kullanan şirketler kodlama yapmadan e-ticaret sitelerine artırılmış gerçeklik deneyimi ekleyebiliyorlar. Sunulacak ürünlerin 3D görsellerinin oluşturulması ise gücünü görüntü işleme ve yapay zekâ algoritmalarından alan bulut tabanlı bir sistem ile sağlanıyor. On binlerce ürünün artırılmış gerçeklik deneyimi ile sunulabilmesi mümkün oluyor. Bu sayede satışlardaki artış ve iade oranlarındaki düşüş gibi faydalar, artırılmış gerçeklik destekli geniş bir katalog sayesinde maksimize ediliyor.

"Yıl içinde tohum yatırım turunu tamamlayacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ART Labs kurucu ortağı ve CEO'su Uğur Yekta Başak, Diner ile sundukları teknolojiyi, yeme-içme sektörünün yanı sıra hacmi yüksek pazaryerleri ve öncü markaların kullanımına açtıklarını, ev dekorasyon, yakkabı giyim, moda, aksesuar ve oyuncak sektörlerini de hedeflediklerini söyledi.

Yeni yatırımın nasıl değerlendirileceği konusuna da değinen Başak, “Pandemi ile değişen dünyada mağazalara olan bakış açısı değişiyor. E-ticaret tarafında ise kalıcı bir büyüme söz konusu. Artırılmış gerçeklik, müşterilerin satın alacağı ürünleri önceden deneyimleyebilmesini sağlıyor. Bu sayede fiziksel olarak mağazada bulunmaya en yakın dijital deneyimi yaşatıyor ve müşterinin karar alma aşamasında birçok sorusunu cevaplıyor. Geliştirdiğimiz kapsamlı teknoloji, artırılmış gerçeklikten faydalanmayı mevcut şirketler için çok kolay bir hale getiriyor. Dönüşümün öncülerinden olarak hizmet verdiğimiz ülke sayısını artıracağız ve 2021 yılı içinde tohum yatırım turunu tamamlayacağız.” dedi.