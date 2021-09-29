Artiox, 2,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Finans ve teknoloji alanındaki yatırımlarına devam eden Hedef Holding, son yatırımını, iştiraklerinden İdeal Finansal Teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirdi. Hedef Holding, küçük yatırımcılara blockchain (blok zinciri) teknolojisi kullanarak, sanat eserlerine istedikleri miktarda ve güvenli yatırım imkanı sunan yerli girişim Artiox’a 2,5 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım yaptı.

Tuncay Dakdevir ve Cemal Doğan tarafından yüzde 100 yerli olarak Ankara’da kurulan Artiox, değerli sanat eserlerine yatırım yaparken gereken yüksek giriş sermayesi bariyerini ortadan kaldırarak, küçük yatırımcıların sanat yatırımı yapabilmesine olanak sağlıyor. Sistem, yatırımcılar için yeni yatırım alanları doğururken, sanatçılar için de fırsatlar yaratıyor.

Öte yandan Artiox, yeni değerleme üzerinden devam yatırımları da alarak büyümesini sürdürüyor. Artiox’ta listelenen sanat eserlerinin eksper onaylı, sigortalı ve her esere özel bir Token’ı bulunuyor. Böylece kullanıcılar, tek bir sanat eserine yüklü miktarda fon ayırmak yerine kendilerine bir portföy oluşturabiliyor, 7/24 anlık olarak eserlerin değerlerini hisse senedi piyasası gibi izleyebiliyor.

“Online sanat pazarı tahminlerden hızlı büyüyor”

Blockchain teknolojisinin yarattığı fırsatları yakından takip ettiklerini söyleyen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, “Teknoloji ve finans alanlarındaki yatırımlarımıza, kapsamlı sanat eseri yatırım platformu Artiox ile yeni bir halka daha ekledik. Bu girişimle, sanatçılara değerli katkılar sağlanırken, eserler de gerçek değerini bulacak. Küçük yatırımcılar ise bütçeleri doğrultusunda değerli sanat eserlerine güvenle yatırım yapabilecek. Artiox’un yerli bir girişim olması da bizim için çok önemliydi. Artiox’un geleceğinin çok parlak olduğuna ve ileride büyük bir gelişim göstereceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Online sanat pazarının büyüme oranının yıllık yüzde 110, 2020 yılı hacminin ise 12,4 milyar dolar olduğunu belirten Gökalp, büyüme oranlarının tahminlerin üzerinde ilerlediği vurguladı.

Teknolojinin girdiği alanların hızla değer kazandığını kaydeden Gökalp, “Hedef Holding olarak özellikle teknoloji ve finans alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor, yatırımlarımıza bu doğrultuda yön veriyoruz.” dedi.