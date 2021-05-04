Arya, teknolojiyi odağına alan kadın girişimcileri bekliyor

Arya Kadın Yatırım Platformu’nun Fark Holding’in desteğiyle 2016 yılından itibaren düzenlediği ve 2018 yılında Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle etki alanını daha da genişlettiği Arya Yatırıma Hazırlık Programı; girişimini hayata geçirmiş ve işini büyütmek için yatırım desteğine ihtiyaç duyan, teknoloji odaklı kadın girişimcileri yatırıma hazırlamayı ve Arya yatırımcılarına kendilerini ve girişimlerini tanıtmalarını amaçlayan bir program.

Yüksek büyüme potansiyeli olan kadın girişimcilerin yatırım alma konusunda daha rekabetçi olabilmeleri ve yatırımcının karşısına güvenle çıkabilmeleri için tasarlanan Arya Yatırıma Hazırlık Hızlandırma Programı’nda bu yıl da hem Türkiye hem de dünyanın çeşitli yerlerinden ilham veren güçlü kadınlar bir arada olacak.

4 haftalık eğitim

Türkiye İş Bankası’nın girişimcilere özel fırsatlarından yararlanabilecek girişimlere; programın ilk etabında katılımcılara dört haftalık online eğitim verilecek. Girişimciler, yatırım almaya yönelik eğitimlerin yanı sıra her bir şirkete özel seçilen mentorlarla çalışarak, aldıkları geri bildirimlerle kendilerini geliştirme fırsatı elde edecek.

Online eğitimini tamamlayan girişimciler, yatırımcılara sunum yapma şansını elde ederken; yarı finale seçilen ilk 5 girişim finalde birincilik için yarışmaya devam edecek. Retreat etkinliğinin sonunda ise Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle; birinciye 25.000 TL, ikinciye 15.000 TL, üçüncüye ise 10.000 TL değerinde ödül verilecek.

Arya Kadın Yatırım Platformu Hızlandırma Programına seçilen tüm girişimler Retreat’e katılma, yatırım sunumu ve yatırımcılarla gün boyunca networking yapma fırsatı kazanacak.