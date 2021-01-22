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Bakan Varank: Yenilikçi girişim yatırımları yüzde 74 arttı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınına rağmen yenilikçi girişim yatırımlarının, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar olduğunu bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, geçen yıl, 2019’a göre yüzde 74 oranında artış kaydetti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejilerinin en önemli başlıklarından birini girişimciliğin oluşturduğunu vurgulayarak, bu alanda başlattıkları seferberliğin meyvelerini verdiğini kaydetti.

Paylaşımında girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin grafiğe de yer veren Varank, "Pandemiye rağmen yenilikçi girişim yatırımları, bir önceki yıla göre yüzde 74 artış göstererek 177 milyon dolar oldu." ifadesini kullandı.

Girişim yatırımları, pandemi yılında zirve yaptıGirişim yatırımları, pandemi yılında zirve yaptıGirişimcilik

 