Başarılı girişimlere Eksim'den ödül

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Arı Teknokent bünyesindeki İTÜ Çekirdek tarafından düzenlenen Big Bang Start-up Challenge yarışmasında sağlık ve su altı teknolojisi alanında başarılı görülen iki girişimciye Eksim Holding tarafından toplam 100 bin TL ödül desteğinde bulunuldu. Girişimcilere ödülleri, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli tarafından online olarak takdim edildi.

Eksim Ventures ile girişimcilik ekosistemine katıldı

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, kalkınmış ülkelerin katma değerli üretim sayesinde sanayi devrimini gerçekleştirdiklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

“Sanayi devriminde kaçırdığımız fırsatı teknoloji devriminde yakalayabilmek için devlet, iş dünyası, üniversiteler ve diğer tüm paydaşlarla bir araya gelerek var gücümüzle çalışmalıyız. Ülkemizin kalkınmasını ve toplum refahını yukarı taşımak için de katma değerli üretimin şart olduğunu düşünüyoruz. Biz de şirket olarak yaptığımız işlerimizde bu prensipten güç alıyoruz. Bu minvalde geçen yıl Eksim Ventures’ı kurmaya karar verdik.”

İTÜ Magnet’in İleri Aşama Girişimcilik Merkezi olarak konumlandığına dikkat çeken Ebubekir Tivnikli, merkezi ziyaretinde hissettiği heyecanı ve hayranlığı aktardı ve projeler arasından seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını ifade etti:

“İTÜ Magnet'i görünce orada çalışan arkadaşlara çok özendim. Çok ilham verici ve keyifli bir yerdi. Girişimcilik ekosistemi beni çok heyecanlandırıyor. Bu yüzden bizzat aranızda olmaya gayret ettim. Projelerin bir kısmını da özellikle dinledim. Her biri ayrı ayrı pekçok güzel fikirler içeriyor. Bu çok çekici girişimler arasında seçim yapmak bir hayli zor oldu.”

Eksim Holding'den ödül alan girişimler

İTÜ Çekirdek’e bu yıl aralarında Arnavutluk, Azerbaycan, Hindistan, İran, Karadağ, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Romanya, Sırbistan ve Tunus’un da yer aldığı 20 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 farklı şehrinden binlerce başvuru alındı ve 3 Aralık’ta Big Bang Start-up Challenge’ın sanal sahnesine çıkan 20 teknoloji girişimi belirlendi. Big Bang Start-up Challenge yarışmasında Eksim Holding’in 50.000’er liralık ödüllerine hak kazanan girişimciler ise SeaRover ve Avokad.io oldu.

SeaRover: Geliştirilebilir sensör ve ekipmanlara sahip, uzaktan kontrollü, modüler su altı robotu ile zorlu su altı çalışmalarını kolaylaştırıyor. Proje, geniş yelpazeli su altı teknoloji çözümleri sunuyor.

Avokad.io: Nefes gazından beslenme alışkanlıklarını ve sağlık sistemi durumunu mobil uygulamaya raporlayan tek kullanımlık kitler üretmeyi öngören bir proje.