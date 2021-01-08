Başarılı kadınlara ödül yağdı

Başarı hikayeleriyle ilham veren kadınların deneyimlerini paylaştığı Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi, ‘Yeni Normalde Kadın ve Dayanışma’ ana teması ile İş Sanat Kültür Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ana sponsorluğunu Arnica’nın üstlendiği, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) ve Çevre Doğa ve Tarihi Dokuyu Koruma Derneği (ÇEVDO-DER) tarafından organize edilen zirvenin sunuculuğunu Celal Toprak ile Seda Çelik üstlendi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve İş Bankası tarafından desteklenen Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni’nde 25 kategoride 25 kadına ödül verildi.

“Birlikte el ele vermemiz gerekiyor”

Açılışta konuşan Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer “Günümüzde sanayiden bilime kadar pek çok alanda girişimci kadınlarımızı görüyor ve gurur duyuyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde, bizim topraklarımızın kadını kadar üstün bir gayret, azim ve dayanışma içinde olan bir millet yoktur. Bu gayret ve dayanışma örneği, kendi milletini kurtuluşa ve zafere götürmüştür. Bireysel olarak çok çalışmak ve yükselmek toplumumuz için yeterli gelmemektedir. Sistemimizi daha yukarı taşımak ve çağdaş bir seviye getirmek için birlikte el ele vermemiz gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Başarılı Rol Model Ödülü Ahu Serter'in

Başkanlığını Dilek Çapanoğlu’nun yaptığı jüri 25 kategori için seçim yaptı. Buna göre; Fark Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter Başarılı Rol Model, Mask1 Gıda Pazarlama Müdürü Amine Asena Özer En Genç, Bee’o Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı İnsana Değer Katan Girişimci ödülünü aldı. En Başarılı Kadın Yönetici olaraksa Little Ceasers Genel Müdürü Banu Arıduru ödüllendirildi. Anadolu’da Fark Yaratan Girişimci ödülü ise Kayseri Sanayi Odası Meclis Üyesi Berna Gözbaşı’ya verildi.