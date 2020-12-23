Beymen’in pırlantası Ecce’nin gözü şimdi Harrods’ta

Ece Şenyıldız, uzun yıllar hayalini kurduğu tasarım dünyasına kendi markasıyla adım atan bir girişimci. Bilgi Üniversitesi’nde reklamcılık eğitimini tamamlayarak uluslararası ajanslarda iş hayatına atıldı. Bir süre lüks markaların reklam ve pazarlama tarafında yöneticilik yaptı. Takı ve aksesuarda Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan Accesoires’daki pazarlama yöneticiliği görevinden üç yıl önce ayrılarak profesyonel hayata veda etti. Ve girişimci olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

“Profesyonel hayatta çalışıyorken günü gelince kendi markamı oluşturma hedefim vardı” diyen Şenyıldız, 2017 yılı kasım ayında ilgi duyduğu mücevher sektörüne Ecce adıyla giriş yaptı.

Kapalıçarşı’nın ustalarıyla çalışıyor

Çocukluğundan itibaren annesiyle sık sık Kapalıçarşı’daki mücevher ustalarını ziyaret ettiğini ve o sihirli dünyada kendini kaybettiğini anlatan Şenyıldız, bu sektörü seçmesinde ailesinin büyük rolü olduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Takı almak ya da bir mücevheri farklı bir tasarıma dönüştürmek için Kapalıçarşı’da bir ustaya giderdik. Yaptığı tasarımlardan çok etkilenirdim. Bu atölyeler büyüdükçe benim de sık ziyaret ettiğim yerler oldu.”

Pırlanta takı satışı yapan Ecce Dimonds için hazırlık dönemi aylarca sürdü. Kapalıçarşı’nın 70 yaşındaki Numan Usta’sı ile tasarlanan mücevherler birçok kez yeniden şekil verilerek son halini aldı.

Beymen’le işbirliği

İlk olarak harfleri kullanarak oluşturulan koleksiyonun satışına online kanalda başlandı. Pırlanta ve altının kullanıldığı koleksiyonda günlük ve minimal takı severler hedef alındı.

Ecce Diamonds adıyla kurulan web sitesinin dışında Türkiye’nin en büyük online alışveriş platformlarında da ürün satışı yapıldı.

Online satış dışında koleksiyonu tanıtmak için önemli alışveriş etkinliklerini de yakından takip ettiklerini söyleyen Şenyıldız, “İnternet üzerinden satışa başladıktan bir ay sonra bir etkinlikte stand açtım. Ürünler çok beğenildi ve tümü satıldı. Bu bana çok büyük bir güç verdi ve tüm önemli etkinlikleri ajandama aldım. Gittiğim her alışveriş organizasyonunda en iyi satış yapan marka oldum.”

Şenyıldız, kendi mağazasını açmak yerine lüks segmentte faaliyet gösteren mağazaları radarına alarak ilerledi. Türkiye’nin bu alanda önde gelen markalarından Beymen’le yaklaşık iki yıl önce bir anlaşma imzalayarak koleksiyonunu vitrine çıkarmayı başardı.

2019 yılı ağustos ayında Beymen’in mücevher markaları arasına girerek önemli bir eşiği geçmiş oldu. Zorlu Center’la ilk adımı atılan işbirliğine kısa sürede Beymen’in diğer mağazaları da dahil edildi. Şu anda Nişantaşı ve Suadiye mağazalarında koleksiyonlarının olduğunu söyleyen Şenyıldız, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Kısa zamanda Beymen’in en çok satan mücevher markası olduk.”

Mağaza yolda

Müşterilerden gelen talepler üzerine mağaza açmak için kolları sıvayan Şenyıldız, lokasyon olarak Nişantaşı, Bebek ve Arnavutköy’ü alternatifler içinde tutuyor. Müşterilerine mağaza seçeneği sunmanın markanın büyümesine önemli bir ivme kazandıracağını düşünen Şenyıldız, “Böylelikle kişiye özel hizmetimizi daha da ilerletmiş olacağız” diyor.

Şirket, başlangıçtan bu yana verdiği müşterilerinin elindeki mücevherlerini farklı tasarımlara dönüştürme hizmetini önümüzdeki dönemde büyütmeyi planlıyor.

Pırlanta tasarımları ve kalitesi ile sektöre iddialı bir giriş yapan Şenyıldız, Türkiye dışındaki ülkelere yönelik çalışmalar da yürütüyor. Halen yurtdışına e-ticaret üzerinden satış yaptığını belirten Şenyıldız, Beymen benzeri bir işbirliğini hayata geçirmeyi planlıyor. Hedefi ise, Londra’da bulunan dünyanın en pahalı mağazası Harrods’ın vitrinine koleksiyonunu çıkarmak.