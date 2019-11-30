Big Bang’te girişimcilere 52 milyon TL dağıtıldı

30 Kasım 2019

Selenay YAĞCI

İTÜ Çekirdek’in girişimcileri yatırımcılarla buluşturduğu etkinliği Big Bang Start-up Challenge, 52 milyon TL yatırımla kendi rekorunu kırdı. Türkiye’nin en büyük yatırım etkinliklerinden biri olan Big Bang, 8. yılında yatırımlara verdiği destekte geçen yılı ikiye katladı. Bu yıl özellikle bireysel ve melek yatırımcılar dikkat çekerken, sahne yatırımlarında 4 milyon TL’lik yatırım yapan ama ismini vermek istemeyen bireysel yatırımcı etkinliğe damga vurdu. Bu yılın birincisi de bu 4 milyon TL’lik yatırımla birlikte toplamda 4.25 milyon TL ile Parxlab oldu. Ayrıca etkinlikte 2017’de finalistken ilk üçe giren Scoutium, bu yıl 14 milyon 500 bin TL’lik takip yatırımı aldığını açıkladı. Bu yıl finalistler dışında fuayede sergilenen girişimler de ses getirdi. Fuayedeki Hemen Yolda, 3 milyon 190 bin TL’lık yatırım aldı.

Big Bang’te sahneye çıkmaya hak kazanan 20 finalist ve fuayede yer alan bazı yarı finalist gruplar ile ikinci tur yatırımlarını alan İTÜ Çekirdek girişimleriyle birlikte toplam 52 milyon TL’yi bulan tutarın yaklaşık 48 milyon TL’si yatırım olarak girişimcilerle buluşurken, 2019 Türkiye girişimcilik ekosisteminin ilk 3 çeyreğinde alınan yatırımın yarısının; yalnızca bir gecede dağıtılması da dikkat çekti.

Bu yıl sosyal girişim de sahnedeydi

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde kurulan ve üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezleri sıralamasında dünyada ilk 5’te yer alan İTÜ Çekirdek’in her yıl yeni girişimlerin en iyilerini belirlediği ‘Big Bang Start-up Challenge Sahneye çıkan 20 finalist arasından, girişimler arasında aldıkları ödül, nakit ve yatırımla ilk üçte yer alan girişimler, Parxlab, Sensemore, Earnado oldu.

Etkinlikte konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır; “Bakanlık olarak, Türkiye’de teknoloji ekosistemine, girişim ekosistemine, AR-GE ve inovasyona elimizden geldiğince destek olmaya gayret ediyoruz. İTÜ ARI Teknokent gibi teknoparklarımız bu sürecin öncüleri ve küresel düzeyde başarılı girişimci çıkarma iddiası taşıyorlar. Bizim de bütün hedefimiz, Cumhuriyetimizi 100. yılına taşırken Türkiye’den küresel ölçekte unicornlar, milyar dolar değerini aşmış girişimler çıkarmak” dedi.

Park noktalarına yerleştirilen kablosuz, uzun ömürlü sensörlerden gelen verilerle otopark sorununu çözmeye odaklanan girişim Parxlab 4 milyon 225 bin TL, dünyanın en küçük kablosuz titreşim sensörünü üreten girişim Sensemore 567 bin TL, KOBİ’lere ve ölçeklenebilir girişimlere çok sayıda çevrimiçi dönüşüm hizmetleri sunan platform Ernado, 545 bin TL kaynak topladı.

Bu yıl sahnede sosyal girişim de yer aldı. Geliştirdikleri drone ağaç diken sosyal girişim Ecording ve elektrikli araçların enerjilerini diğer elektrikli araçlara ve tekrar şarj ünitelerine aktarmalarını sağlayan Car4Future Technologies ise birçok yatırımcıdan aldığı nakitle dikkat çekti. Ecording, toplamda 335 bin TL, Car4Future ise 437 bin Tl kaynak topladı. Hindistan’dan katılan girişim, görme engelliler için akıllı baston geliştiren Torchit, sadece İTÜ Çekirdek’ten 35 bin TL’lik ofis desteği ödülü kazandı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), toplamda 5 girişime vereceği 300 bin TL’lik nakiti Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın ricası ile etkinlik sırasında ikiye katladı. Bunlar, Xentron, Sofetech, Sensemore, Facilis Racing oldu.

“Yıkıcı yenilikte girişime kapımız açık”

Dünyada eşi benzeri olmayan bir ekosistem kurguladıklarını belirten İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp, bu yıl Disrupt Çekirdek hub’ın açılışını duyurdu. Tunçalp, bununla birlikte bize destek çıkmaz diyen yıkıcı yenilikte, fazla yenilikçi eskiyi yerle bir edecek fikre sahip olan girişimlere kapılarını açacaklarını söyledi. Bu yıl vitesi büyüterek, Türkiye’ye ek 30 farklı ülkeden başvuru aldıklarıni anlatan Tunçalp, “Bu yıl yabancı girişimlere de kapımızı açtık” dedi. Önümüzdeki yılın sektör dikeylerinde, önemli paydaşlıklar kurarak girişimcilere daha çok destek sağlayacakları bir yıl olacağını belirten Tunçalp, “Sigorta dikeyini basarabildik, Enerji, oyun ve elektronik icin çalışıyoruz. Otomotivde olduğu gibi sinerji yakalayacağımiza inanıyorum” diye konustu.