BİGGCUBE ile 9 girişime 1,8 milyon TL hibe

Teknopark İstanbul’un 1601 - TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Arttırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında uygulayıcı kuruluş olarak hayata geçirdiği BİGGCUBE Programında 9 girişim 200 bin TL’lik destek almaya hak kazandı.

Toplamda 1,8 milyon TL hibenin kazandırıldığı programa 477 başvuru alındı ve 106 girişimci adayına eğitim ve danışmanlık programlarında destek verildi. Teknopark İstanbul’un teknolojik ve inovatif iş fikirlerini olgunlaştırarak erken aşamadaki girişimleri başarılı bir girişim haline getirmeyi hedeflediği program İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi işbirliği ve İstinye Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi paydaşlığında yürütüldü.

Program kapsamında 31 uygulayıcı kuruluş ve 32 iş birlikçi kurum olmak üzere toplamda 63 kurum sürece devam ediyor.

Sürecin devamında BİGGCUBE kapsamında hibe alan girişimcilerin iş süreçlerini başarıyla gerçekleştirmelerini ve ortaya çıkacak ürünlerin hızlı bir şekilde ticarileştirilmesini sağlamaya odaklanan Teknopark İstanbul, yeni çağrı dönemlerinde de daha fazla girişimcinin BİGG desteğinden yararlanması ve ekosistemde benzeri olmayan destekleri girişimcilerle buluşturmayı hedefliyor.