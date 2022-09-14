Bilet com, 1,2 milyon dolar yatırım aldı

Seyahat deneyim platformu Bilet.com, yurt dışı yatırımcılardan 1,2 milyon dolar yatırım aldı. Seri A yatırım turunun tamamlanmasıyla ilk defa yatırım alan Bilet.com, alınan yatırımla birlikte mevcut pazar payını artırmayı ve müşteri deneyimine odaklanın yanı sıra seyahat alanında farklı yurt dışı pazarlarda da hizmete başlamayı hedefliyor.

Yatırıma ilişkin bilgi veren Bilet.com CEO’su Doç. Dr. Atakan Kurt, salgının etkilerinden tam anlamıyla kurtulamayan bir sektörde faaliyet göstermelerine rağmen hızlı büyümeyi sürdürdüklerini bildirdi. Kurt, 2022 yılında 1,5 milyon, 2023 yılında ise 3 milyon bilet satışı hedeflediklerini belirtti.

Etkinlik biletlemesi alanında ağustos ayı itibarıyla yurt dışına açıldıklarını aktaran Kurt, diğer alanlarda da global açılımı devam ettirerek, dünya çapında bilet odaklı Super App olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kurt, "Similarweb Temmuz ayı verilerine göre Türkiye'nin en çok ziyaret edilen web siteleri arasında Turizm kategorisinde ilk 10’da yer alan Bilet.com, Türkiye’de ve dünyada seyahat ve etkinlik biletlerini bir arada sunan ilk ve tek bilet platformu olma özelliğini taşıdığını da ekleyelim." ifadelerini kullandı.