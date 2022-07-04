Bin şirket incelendi, 11 şirket yatırım aldı

Girişimcilik ekosisteminde 2021 yılında kurulan Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, meyvelerini vermeye başladı. Türkiye’de ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında hayata geçen fon, 11 şirkete yatırım yaptı.

Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi ile Albaraka Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’nın 100 milyon liralık başlangıç sermayesi ile hayata geçti. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu KOSGEB’in ve Vakıf Katılım’ın ilave yatırımlarıyla fon büyüklüğü 325 milyon liraya ulaştı.



Sivil teknolojiler alanındaki girişimlere yatırım yapmak hedefiyle kurulan fon, yaklaşık bin girişimi inceledi ve 11 şirkete yatırım yapma kararı aldı. Fondan yatırım alan 11 şirket, Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek bir program ile tanıtılacak.

6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 10’da başlayacak etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu birer konuşma yapacak.

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Müdürü Mustafa Keçeli’nin fona ilişkin bilgilendirme yapacağı programda yatırım alan 11 şirket sunumlarını gerçekleştirecek. Programın öğleden sonraki bölümünde katılımcılara KOSGEB desteklerini anlatan bir sunum da yapılacak.

Fondan yatırım alan 11 şirket şöyle: Vagon Teknoloji, Syntonym, Cowealthy, Virtual AI, ForFarming, Peyk Siber Güvenlik, Kronnika, Düşyeri, İletmen Akıllı Teslimat, Jetlexa, Craftgate."