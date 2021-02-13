Boğaziçi Ventures, Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım yaptı

Oyun, fintech, perakende teknolojileri ve dijital sağlık alanlarına yatırım yapan Boğaziçi Ventures yeni yatırımını yerli bir oyun girişimine yaptı. Şirket, Kral Şakir: Macera Adası ve Weld It 3D oyunlarıyla bilinen ve Faruk Akıncı, Sinan Akkol ve Volkan Turan’ın kurucusu olduğu yerli oyun girişimi Fiber Games’e 3 milyon TL yatırım yaptı. Bu yatırımla birlikte Fiber Games, 30 milyon TL değerlemeye ulaştı.

Yatırım duyurusunu sürpriz bir etkinlikle Clubhouse’da gerçekleştiren Boğaziçi Ventures ve Fiber Games, oyun fikri geliştirme, oyun tasarımı, oyun yayıncılığı ve Türkiye’deki oyun ekosistemi üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

Oyun sektöründe yeni dalga beklentisi

Boğaziçi Ventures ortaklarından ve başarılı teknoloji girişimlerine sahip, seri yatırımcı ve oyun sektörü uzmanı Burak Balık, “Mobilin hayatımızda yerini almasıyla birlikte, Türkiye’de oyun ekosisteminde muazzam şeyler oldu. Bu süreçte çok fazla yazılımcı ve oyun geliştirici yetişti. Türkiye’nin genlerinde oyun geliştirmek var, son yıllarda çok başarılı exit haberleri aldık ve bunun mutlaka ikinci ve üçüncü dalgası gelecektir.” dedi.

Hedefte ayaküstü oynanacak oyun projesi var

Fiber Games’in kurucu ortağı Faruk Akıncı, bu yatırımla birlikte 2021 yılı içinde dünya çapında ses getirecek ‘hypercasual’ olarak adlandırılan ve toplu taşımada, ayakta yolculuk yaparken bile rahatlıkla oynanan yeni oyun projelerine imza atmayı hedeflediklerini açıkladı.

2019 yılında kurulan Fiber Games’in önündeki yeni süreci anlatan Akıncı, hedeflerini şöyle aktardı: “Şu anda yayıncımız Rollic Games ile birlikte hypercasual oyun üretiminde faaliyet gösteriyoruz. iOS platformunda 154 ülkede Top10 listesine giren ‘Weld it 3D’ şirketin ilk büyük başarısı oldu. Stüdyomuzda şu an 14 takımdaşımız ile bir ay içerisinde ortalama 10 farklı prototipi teste çıkabiliyoruz. Amacımız önümüzdeki süreçte birden çok hit oyun çıkarabilmek ve Fiber Games’in alametifarikası haline gelecek yeni deneyimler yaratmak.”

Fiber Games ekibi, özellikle oyun ekosisteminde başarılara imza atmış kuruculardan oluşan Boğaziçi Ventures ile vizyonlarının ve enerjilerinin örtüştüğünü ve birlikte hedeflerine çok daha hızlı ulaşacaklarını belirtti.