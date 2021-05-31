Boğaziçi Ventures, Tarentum’a 1.4 milyon dolarla yatırım yaptı

Boğaziçi Ventures, yatırım fonu BV Growth aracılığı ile yenilenebilir enerji ve oyun sektöründe yapay zeka ve makine öğrenmesi çözümleri sunan Tarentum girişim şirketine 1.4 milyon dolar yatırım yaptı.

Tarentum kurucu ortakları Oğuz Silahtar, Bora Tokyay ve Gün Makinabakan MIT, Lafayette College ve Purdue University gibi okullarda lisans ve master eğitimlerinin ardından uzun yıllar Amerika’da çalıştıktan sonra Tarentum’da yapay zeka alanında yıkıcı teknolojiler ve çözümler geliştirmek üzere buluştu. 27 kişiden oluşan ekibin yapay zeka alanındaki tecrübesi ortalama on yılın üzerinde.

Oyun firmalarına yapay zeka desteği

Tarentum olarak kurulduğundan bugüne kadar Türkiye’de farklı sektörlerdeki lider şirketlere makine öğrenmesi ve yapay zeka çözümleri sunduklarını söyleyen Oğuz Silahtar, "Son olarak 3 yıldır hizmet verdiğimiz oyun ve enerji sektörlerine odaklanma kararı aldık. Oyun sektöründe dijital reklam optimizasyonları gerçekleştirirken, enerji sektöründe ise rüzgar santralleri üzerine çalıştığımız ürünlerimiz mevcut.” diye konuştu.

Bora Tokyay ise mobil oyun alanında geliştirdikleri GrowAds adlı ürün hakkında şu bilgileri verdi: “Oyun sektöründeki hızlı büyüme hepimizin sıkça konuştuğu ve farkında olduğu bir konu ancak harcanan pazarlama bütçesine baktığımızda oradaki büyümenin daha büyük, yüzde 30’lar civarında olduğunu görüyoruz. Bu rakamın oyuncu sayısı ve oyun firma sayısının artışıyla paralel olarak bu kadar yüksek seviyede olması çok doğal. Biz de bu alanda bir fırsat görerek bu alana odaklanmak istedik. Kullanıcı kazanımı alanında şu anda çok fazla data mevcut ve bu data insan zekasının müdahale edemeyeceği kadar büyük. Bu sorunun yapay zeka ile çözülebileceğini düşünerek dijital reklam optimizasyonu sağlayan ürünümüzü geliştirdik” şeklinde açıkladı.

Veri analizinde uzman olmayan iş birimi kullanıcılarını yapay zeka ve makine öğrenmesinin faydalarından istifade eder hale getirdiklerini söyleyen Gün Makinabakan, "Ölçeklenebilir altyapımız ve kuvvetli ekbimizle bu ürünlerin daha da yaygın coğrafyalarda kullanılması yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.