Bosch, Türkiye'de kurum içi girişimciliği başlattı, ilk proje Akıllı Kanca oldu

Küresel ölçekte yeni ve karlı işler ortaya koyarak başarı öyküsünü devam ettirmeyi hedefleyen Bosch Grubu, kurum için yenilikçi fikirler ve yüksek motivasyondan yararlanmayı hedefliyor. Grup bu amaçla sekiz yıl önce ‘grow’ adlı start-up platformunu hayata geçirirken, platform Türkiye’de ilk tomurcuklarını geçen yıl vermeye başladı. Türkiye’de kurum içi girişimcilik çalışmaları yapan dört ekipten ikisi, Almanya’da grow yönetimine sunulan 9 proje arasına girerken, bu projelerden biri kuluçka aşamasına gelmeyi başardı ve Bosch, bu projeye yatırım yapmaya karar verdi.

Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young, Bosch Grubu’nun ‘yaşam için teknoloji’ geliştirme misyonu doğrultusunda güncel sorunları belirlediğini ve büyümek için farklı pazarları araştırdığını belirterek, bunun için en büyük güçlerinden biri olarak kendi çalışanlarını gördüğünü söyledi. Young ayrıca, “Bosch, çalışanlarını bir araya getiren, çeşitlilik kültürünü destekleyen, ortak fikir geliştirme ve hayata geçirme sürecini yeniden tanımlayan grow platformunu hayata geçirdi. Platformun amacı, Bosch için iş kollarına yeni bakış açıları katabilecek bir ürün portföyü ya da yeni bir iş kolu yaratmak. Dünya genelinde sekiz inovasyon merkezi ile Bosch bünyesinde bir kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren grow, şirket içindeki girişimcileri kurum içerisinde girişimci olarak davranmaya teşvik ediyor” dedi.

Grow platformu bünyesinde 2020 yılında Çin, Avrupa ve Türkiye’den birçok projenin yer aldığı süreçte, jüri değerlendirmesi neticesinde Bosch Türkiye’nin iki projesinin öne çıktığını ifade eden Young, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’de bu platformun ilk yılında ekiplerimizin gösterdiği büyük başarı bizi çok mutlu etti. Önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki çalışanlarımızın Bosch’un yeni iş alanlarına girmesine artan bir katkısı olacağına inanıyorum.”

Ortak proje yürütüldü

Bosch Türkiye çatısı altında geçen yıl başlanan kurum içi girişimcilik çalışmalarında ilk olarak odaklanılması hedeflenen alanlar belirlendi ve çalışanlara çağrı yapıldı. Yapılan başvurular arasından jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen 20 kişiden, 5’er kişiden oluşan 4 ekip kuruldu. Şirket bünyesinde insan kaynaklarından üretime, AR-GE’den lojistiğe kadar farklı lokasyon ve birimlerde çalışanlar bir araya gelerek projeleri üzerinde çalışmaya başladı.

‘Akıllı inşaat çözümleri’ alanında çalışmaları konusunda yönlendirilen ekipler arasından iki tanesi, dört ay boyunca ürünlerinin ilk prototipi üzerinde çalıştıktan sonra satışa hazır hale getirecekleri faza geçti. Bu süreçte Almanya’daki merkez ekibin desteğini alarak çalışan ekipler, fikirlerinin ticari potansiyelini değerlendirmek üzere 100 civarında potansiyel müşteriyle de görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, Almanya ve Çin’in yanı sıra dünyanın farklı yerlerindeki grow merkezlerinden gelen birçok fikirle birlikte değerlendirilen Bosch Türkiye ekipleri, elemeden başarıyla geçti. Ardından yapılan ikinci bir değerlendirme sonucunda ekiplerden biri için yatırım kararı çıktı.

İlk proje kuluçka sürecinde

Projeleri kuluçka aşamasına gelen Life Guard isimli ekip üyeleri kendi görevlerini bırakarak, 2021 başı itibarıyla yeni ofislerinde çalışmaya başladı. Türk ekibinin bu kuluçka aşamasındaki yol arkadaşı, bu süreçlerden daha önce geçen Brezilya’daki grow ekibi olacak.

Yüksekte çalışan herkesin güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen Akıllı Kanca (Smart Hook) projesi üzerindeki çalışmalarını sürdüren ekip, ilk ürünlerini 2021 yılı içinde iç pazara sunmayı, ardından ise global pazara açılarak yüksekten düşme sonucundaki yaralanma ve can kayıplarını azaltmayı hedefliyor.

Bosch Türkiye bünyesinde yeni işler gerçekleştirmek isteyen, motivasyonu yüksek kurum içi girişimcileri bulmak amacıyla bu yıl da benzer bir sürecin işletilmesi için çalışmalara başlandı.