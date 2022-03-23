BTM, girişimciliğin kitabını yazdı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), ‘Girişimcinin El Kitabı’nı yayın hayatına kazandırdı. Girişimciler için rehber niteliğinde olan temel kavramları içeren, ekosistem ve paydaşlar için de önemli bir yayın olan bu kitaba btm.istanbul adresinden ulaşmak mümkün.

Yedi bölümden oluşan kitabın birinci bölümünde bir kişiyi girişimci olmaya iten 5 faktörün neler olduğu anlatılıyor. Aynı bölümde startup kavramına da yer verilirken, “Para mı, idealizm mi” sorusuna da yanıt aranıyor. Kitabın ikinci bölümünde iş kurma eğilimi ile ilgili yapılması gereken araştırmalar, piyasa ve fizibilite araştırması ile girişimciye yönelik finansal destekler yer alıyor. Üçüncü bölümde girişimin yatırım serüvenine, dördüncü bölümde de etkili pazarlama tekniklerine yer veriliyor.

Başarısızlığa ve unicorn olmaya giden yol bu kitapta

Dünyaca tanınan ünlü girişimlerin bir başarısızlık örneği yaşayabileceğine dikkat çekilen kitapta beşinci bölüm de “Nasıl başarısız olunur?” başlığını taşıyor. Bu bölümde başarısız girişimci örneklerinin yanı sıra nasıl unicorn olunurun hikayesi de anlatılıyor. Kitabın altıncı bölümü hukuki altyapıya ayrılırken, yedinci bölümde de girişimcinin performansını etkileyen faktörler bulunuyor.

“Kitap girişimciye yol gösteriyor”

Kitabın sunuş bölümünde girişimcilere seslenen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “Parlak bir fikir üreten her kişi girişimci midir? Ya da hiç kimsenin düşünemediğini yapma cesaretine sahip olan, aceleci bir genç midir girişimci? Yoksa hayatın tecrübelerini yaşadıktan ve belirli bir olgunluğa geldikten sonra, kendi yolunu çizmeye çalışan ve kimsenin bakmadığı yönlere bakabilen kişi midir?”soruları ile başlayan Elbaşı, kitapla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bu el kitabında girişimcinin kendi işinibaşlatmak, değeri formüle etmek ve bunları sürdürmek için gerekli yetkinlikleri ve ilgili bileşenleri elde edip yorumlama yolunda bir kılavuz oluşturmayı hedefliyoruz. Akla gelen bir fikri, zorlu ticaret hayatında bir modele dönüştürmek için gerekli temel konulara değiniyoruz. Ayrıca, yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesi sürecinde karşılaşılabilecek muhtemel riskleri ortaya koymayı ve sonrasında bu riskleri mümkün olduğunca en aza indirmek için gerekli çalışma yollarını göstermek istiyoruz. Bu şekilde girişimcinin, girişimini uzun vadede kalıcı kılmak için, neyin gerekli olup olmadığını ve modelin sorunsuz bir şekilde çalışmasını nasıl sağlayacağını görmesi mümkün olacaktır.” dedi.