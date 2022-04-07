BTM girişimleri, 5 yılda 1.2 milyar lira değerleme ile yatırım aldı

İstanbul Ticaret Osadı (İTO) tarafından kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) beş yaşına girdi. BTM, beşinci yaşını Fulya’daki yerleşkesinde girişimcilerinin katılımı ve girişimin merkezi sloganı ile kutladı. Etkinlikte BTM’nin beş yaşına girişini simgeleyen yeni logo tanıtılırken, beş yılda alınan yol, video görüntüleri ile katılımcılara aktarıldı.

Sunumda İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) bir önceki yönetim binası olan, ardından İstanbul Ticaret Üniversitesi’ne evsahipliği yapan Eminönü’de tarihi binada başlayan yolculuğun, bugün 3 bin metrekarelik alanda, modern koşullarda devam ettiğine dikkat çekildi. Sunumun ardından söz alan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, İTO’nun BTM’yi global ölçekte öne çıkan bir merkez haline getirmeye ve daha modern yapılara taşımaya kararlı olduğunu kaydetti.

BTM’nin bugünlere gelmesinde girişimcilerin ve girişimlerin çok büyük yeri olduğunu belirten Elbaşı, “Buranın en büyük aktörü kuşkusuz girişimciler. Ancak bir ticaret odasının dünyada ilk kez böyle bir yapıya öncülük etmesi, büyümesi için yatırım yapıp, destekliyor olması kuşkusuz İstanbul Ticaret Odası’nın büyük vizyonunu öne çıkarıyor.” dedi. Etkinlikte kuruluşundan itibaren BTM’de bulunan çalışanlara da birer plaket verildi.

5 yılda 5 bin girişimciye destek verildi

Pandemi sürecinin hemen öncesinde Doha’da düzenlenen World IncubationSummit’te ‘Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi’ seçilen BTM, kuruluşundan bu yana 5 bin girişimciye ve 2 bin 500’den fazla girişime destek verdi.

BTM, girişimcilerine ilk yılı olan 2017’de 20 eğitim verirken bugün güncel trendlere ve ihtiyaçlara göre 120 farklı konuda eğitim vermeyi sürdürüyor.

Kurulduğunda 6 mentoru varken bugün girişimcileri için farklı branşlarda tecrübe sahibi 90’a yakın mentoru, İTO Meclis ve Komitesi’nde yer alan 603 iş insanı ile BTM, 2021 yılında ise 172 yatırım eşleştirmesi gerçekleştirdi.

2022 yılında yatırım eşleştirme görüşmelerini daha da artırmayı planlayan BTM, kendi rekorunun üzerine çıkmayı hedefliyor. Ayrıca BTM, Yatırımcı Hızlandırma Platformu ile startup yatırımcısı sayısını da artırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte ‘Melek Yatırımcılık Semineri’ düzenleyen BTM, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayıncılık alanındaki fikir maratonuna da paydaş oldu.

BTM, TİKA ile Güney Afrika’da kadınlara ait işletmelerin güçlendirilmesinde gelişmeyi yönlendirmek için kadın girişimcilik programı kapsamında eğitimler veriyor. BTM’nin etkinliklerine 2021 yılında 6 binden fazla kişi katıldı.

54 girişimden 77 yatırım haberi geldi

Öte yandan 2017 yılında kurulan BTM’de, bu zamana kadar 54 girişimden toplamda 77 yatırım haberi geldi. Bu girişimler 1 milyar 216 milyon lira değerleme üzerinden toplamda 143 milyon 16 bin liralık yatırım aldı.

Yıllar itibarıyla yatırım alan girişimler şöyle: