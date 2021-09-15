BTM girişimleri, ilk 8 ayda 2017'nin 60 katı değerleme üzerinden yatırım aldı

Girişimcilik ekosisteminde verdiği çok fonksiyonlu hizmetlerle bir rol model olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) girişimcileri yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

BTM’den yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana geçen 4,5 yıllık süreçte BTM girişimlerinin toplam değerleme miktarı 500 milyon liraya ulaştı. Bu süreçte BTM girişimcileri 37 yatırım alırken, yatırım tutarı yaklaşık 100 milyon lira oldu.

Bu yılın ilk sekiz ayında ise 9 BTM girişimi toplamda 203 milyon 142 bin lira değerleme üzerinden yatırım almayı başardı. Geçen yıl BTM bünyesinde 21 yatırım için toplam 204 milyon 60 bin lira değerleme üzerinden yatırım yapılmıştı.

Verilen bilgiye göre, 2019’da 5 yatırım için 37,8 milyon lira, 2018'de 12 yatırım için 41,8 milyon lira, 2017’de ise 2 yatırım için 3 milyon 480 bin lira değerleme üzerinden yatırım yapıldı.

2021’in ilk 8 ayında ise girişimlerin yatırım alması bakamından BTM'nin ilk yılı sayılan 2017’nin 60 katına yakın değerleme ile yatırım yapıldı. Yılın tamamında BTM girişimlerine 2017’nin 100 katından fazla değerleme ile yatırım yapılması bekleniyor.

5 bine yakın girişimciye destek sağladı

Pandemi sürecinin hemen öncesinde Doha'da düzenlenen World IncubationSummit'te ‘Dünyanın En Gelecek Vaad Eden Merkezi’ seçilen BTM, kuruluşundan bu yana 5 bine yakın girişimciye destek sağladı. BTM girişimlerinin her yıl yatırımlarını katlayarak ilerlediğine dikkat çeken BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, "2021 yılına girerken, bu yılın BTM girişimleri için verimli geçeceği öngörüsünde bulunmuştuk. Rakamlar bu öngörüde yanılmadığımızı gösteriyor. 2020 yılı bu zamana kadar Türkiye ekosisteminde girişimlere en çok yatırım yapılan yıl olarak tarihe geçmişti. Bu yılın ilk 8 ayında BTM girişimlerine yapılan yatırımlar da gösteriyor ki, bu yıl 2020 yılını da geride bırakacak." dedi.

Yatırım alan BTM girişimleri şöyle:

Temizlikdevi:

Sadece temizlik dikeyinde hizmet odaklı kurumlarla çalışan e-ticaret sitesi Temizlikdevi, 3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Restroid:

Restoran ve kafelerde kullanılan sipariş ve otomasyon sistemlerine çözüm sunan yerli yazılım Restroid, 2,3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Yollando:

Yurtdışındaki kullanıcılarına Türkiye'de bir adres tanımlayarak tüm e-ticaret sitelerinden kolayca alışveriş yapmalarını sağlayan hizmet odaklı bir web sitesi Yollando, 2,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Dellron (Isı Reaktörü):

Su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı, parlayıcı petrol ürünleri gibi sıvı ve akışkan olan her şeyi daha küçük bir alan kaplayarak çok daha uygun bir maliyetle ısıtan bir teknoloji olan Dellron’un 5 milyon dolara 5 yıllığına patenti kiralandı.

Kahvegibikahve:

Kahve çekirdeklerini tazeliğini kaybetmeden öğüterek, hazırlık ve temizlik derdi olmadan pratik filtreler halinde sunan girişim Kahvegibikahve, 2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. İkinci yatırım turunda ise 4,8 milyon lira değerleme ile TarvennVentures, Figen Korun, Tolunay Yıldız ve Sinan Güler'den yatırım aldı. İkinci yatırım 7,5 milyon lira değerleme ile üzerinden alındı.

Mornero:

Seçilen kahvaltıyı istenilen saatte müşteriye ulaştıran kahvaltı aboneliği servisi Mornero,

1,1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Masterfi:

Şirketlerin maliyetlerini azaltıp, kârlılıklarını artırma üzerine yapay zeka teknolojisi geliştirerek pazar araştırması yapan ve saha satış süreçlerini yöneten bir yazılım olan MasterFi, 3 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Studiobillion:

Oyunlar ve hayatı kolaylaştıran uygulamalar geliştiren oyun firması StudioBillion, 1,4 milyon lira değerleme ile ilk yatırımını aldı. StudioBillion, değerlemesini 3 kat artırarak Tarvenn'den 4,2 milyon lira değerleme ile devam yatırımı aldı.

ForFarming:

Ev ve işyerleri gibi kapalı alanlarda çiçek, sebze ve meyve yetiştirebilmeyi sağlayan IoT tabanlı topraksız dikey tarım girişimi ForFarming, 1,4 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. İkinci yatırım turunda ise 12 milyon lira değerleme ile 2,4 milyon lira yatırım aldı.

Onlibüs:

Onlibüs öğrencilerin, velilerin, okulların ve servis firmalarının içerisinde bulunduğu servis taşımacılığı hizmetlerindeki güvenlik açıklarını kapatan ve ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama olan Onlibüs, 1 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Otelika:

Otellerin iş süreçlerini minimize eden Otelika projesi, SGN Yapı'dan 2,8 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Laska:

Lastik atıklarından termo-kimyasal yöntemle, otomotiv ve kauçuk endüstrisi için karbon siyahı ve biyoyakıt gibi ekonomik değeri yüksek hammaddeler elde eden Laska, 7,8 milyon lira değerleme ile yatırım aldı. İkinci turunda ise 10 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Earnado:

Kişilerin, öğrenip uygulama yaparak para kazanabilecekleri firmalara değer katacakları bir platform olan Earnado, 5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Digime3D:

Tüm vücudu saniyeler içinde üç boyutlu bir şekilde tarayarak vücut yağ oranı, günlük kalori ihtiyacı, bazal metabolizma hızı, ideal kilo, kas oranı, postür bozuklukları ve hareket analizi yapan girişim Digime3D, ilk aşamada 2,2 milyon lira, sonraki turda ise 15 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Cepte Tamir:

Telefonunuzda bir arıza veya herhangi bir sorun olduğunda iPhone, Samsung, LG gibi markalara yerinde tamir hizmeti sunan Cepte Tamir girişimi, 2 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

BrandFace:

Özgün, markalı içeriklerin üretilmesinde, marka ve tüketicilerinin beraber hareket edebileceği bir video paylaşım platformu olan BrandFace, yüzde 50 hissesi karşılığında 500 bin dolar yatırım aldı. Değerlemesi o günün rakamlarına göre 7 milyon lira olarak gerçekleşti.

Meloknows:

Güzellik ve kişisel bakım hizmetlerini evlere getiren Meloknows, 2 milyon 80 bin lira değerleme ile ilk yatırımını aldı. İkinci turda ise 5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Sertifier:

Eğitim sonrası kuruluşların, entegre edilebilir web uygulaması aracılığıyla akıllı sertifika ve açık rozetlerini tasarlayıp alıcı gruplarına gönderebilmesini ve blockchain güvencesi ile depolanabilmesini sağlayan Sertifier, 6 milyon lira değerleme ile ikinci yatırım turunu tamamladı.

Wask:

Akıllı dijital reklam platformu Wask, Techone'dan 8 milyon lira değerleme ile 1,2 milyon lira yatırım aldı. İkinci turunda 4 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı.

Wastespresso:

Her yıl oluşan tonlarca kahve atığını işleyerek sürdürülebilir ve doğal pipetler üreten Wastespresso, 12,5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Navlungo:

Kullandığı algoritmalarla lojistik firmalarının dağınık teklif verme süreçlerini standart hale getirerek müşteriye saniyeler içinde fiyatlama yapabilen, aynı zamanda bu teklifleri uluslararası pazarlarda satabilen bir dijital platform Navlungo, 250 bin dolar yatırım aldı.

Ahtapot:

Üyelerin birbirleriyle etkileşime girmesini sağlayarak toplulukların kendi markalarını oluşturmasını ve büyütmesini sağlayan kişiselleştirilebilir topluluk platformu Ahtapot, 12 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

İletmen:

Paketlerinizi, ürünlerinizi veya siparişlerinizi işletmenizden alıp müşterilerinize teslim etmenizi sağlayan bir platform olan İletmen, 29 milyon lira değerleme ile 2,29 milyon lira yatırım aldı.

Akıllıfon:

Yapay zeka tabanlı bir robo danışmanlık ve portföy optimizasyon platformu olan Akıllıgfon, 600 bin lira ile ilk yatırımını aldı.

BukyTalk:

Sosyal ortamda İngilizce konuşma pratiği sağlayan BukyTalk, 750 bin TL değerleme ile yatırım aldı.

ArtLabs:

E-ticaret sitelerinin eforsuz bir şekilde artırılmış gerçeklik deneyimi oluşturmasına olanak sağlayan bir teknoloji girişimi olan ArtLabs, 2 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Gotocure:

Cesmas Holding GmbH sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren Gotocure, 5 milyon lira değerleme ile yatırım aldı.

Pacha:

Doğal kolajen ve protein cipsini tüketicilere sunan Pacha, 2,5 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

Ulak:

Lojistik konusunda yazılım geliştiren ve yazılımını kullanan işletmelere kurye kaynağı sağlayan Ulak, Yazılım Teknoloji, 10 milyon lira değerleme ile ilk yatırımını aldı.

Diner:

Yüzlerce restoranın mönülerini sunan ve istenilen yemek seçildikten sonra masanın üzerinde 3 boyutlu olarak görüntülenebilen Diner, 14.7 milyon lira değerleme ile tohum öncesi yatırım aldı.

Adgager:

Kurumsal firmaların pazar araştırmalarını dijitalleştirmek isteyen Adgager, müşterilerine detaylı hedefleme imkanlarıyla cevap başına ödeme yapabilecekleri bir platform sunuyor. Adgager, ilk turunda 50 bin dolarlık yatırım aldı.

Bulduysan:

Kaybolan eşyaları ve evcil hayvanları bulmayı kolaylaştıran girişim Bulduysan.com, Tarvenn'den 1,2 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

StartupMarket:

StartupMarket'inspin-off şirketi olarak hayata geçirilen StartupMarket Kitle Fonlama Platformu, platformun da ortağı olan Escort Teknoloji Yatırım A.Ş. liderliğinde 1,5 milyon TL yatırım aldı.

Lukewise:

Eğitim arayan kurumların kullanıcılarına aradıkları hizmeti hızla bulup teklif alabilmelerini sağlayan bir kurumsal eğitim pazaryeri olan Lukewise, 3 milyon 200 bin lira değerleme ile yatırım aldı.

Missafir:

Evini kısa / orta vadeli kiraya vermek isteyen veya misafirlerle paylaşmak isteyenlerin uygun adaylar bulabilmesi için hem dijital hem de operasyonel çözümler sunan bir girişim olan Missafir, 12,4 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

Kadınların Elinden:

Ekibi üniversiteli ve liseli öğrencilerden oluşan ve Anadolu'daki kadın üreticileri büyük pazarlarla buluşturmayı amaçlayan Kadınların Elinden, ilk turda 13,5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı.

PIN:

Soğuk çay girişimi PIN, 5 milyon 900 TL değerleme ile yatırım aldı.

Servissoft:

SaaS tabanlı satış sonrası destek platformu ServisSoft, 125 bin dolar olan ilk yatırımını 1 milyon dolar değerleme üzerinden aldı. Girişim, yeni turda yine mevcut yatırımcılar Hande Enes ve Mert Utancak'tan 4,1 milyon dolar değerleme üzerinden devam yatırım aldı.