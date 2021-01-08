BTM, yenilikçi iş fikirlerini bekliyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşerek Türkiye'ye katma değer sağlaması amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yeni girişimcilerini bekliyor. 2021 yılının ilk çağrı dönemini başlatan BTM, başvuruları 25 Ocak'a kadar internet sitesi üzerinden alacak.

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, COVID-19'un geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına aldığını hatırlatarak, şu bilgileri verdi: "Bu durum herkesin ve her kurumun iş görme biçimlerinde değişikliğe gitmesine neden oldu. Bazı sektörler geleceği de öngörerek bu değişimleri köklü olarak gerçekleştirdi. COVID-19, istemeden de olsa gelecek için öngörülen değişimlerin radikal bir şekilde gerçekleşmesine neden oldu."

BTM'nin girişimcilerin iş modellerini bu öngörülere göre şekillendirdiğine dikkat çeken Elbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık farklı bir dünya ve buna bağlı olarak farklı girişimler ve girişimciler var. Yeni çağrı dönemimizde yenilikçi ve ticarileşebilir çok farklı projelerin ve modellerin başvuruda bulunmasını bekliyoruz. Hedefimiz Türkiye'den çıkacak unicornlara ev sahipliği yapmak. Kapımız her zaman olduğu gibi bu çağrı döneminde de her yeni fikre, projeye ve modele açık. Yenilikçi iş fikri olan herkesi merkezimize bekliyoruz."

65 milyon liradan fazla satış yapıldı

BTM, girişimcilere çok daha iyi olanaklar sunduğu Fulya'daki üç bin metrekarelik yerleşkesinde hizmet veriyor. Bugüne kadar 10 binden fazla başvuru alan, girişimleri 172 milyon lira değerleme ile yatırım alan ve 65 milyon liradan fazla satış yapan BTM, sunduğu hizmetlerle start up'ların ticarileşmesinin ve ölçeklenmesinin yolunu açmaya devam ediyor.

BTM'de, yenilikçi fikirlerin iş modeli haline gelmesi, büyümesi, satış yapması ve yatırım alması sağlanırken, eğitim ve seminerler, mentor desteği, satış eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısında sunum yaptığı demo günü etkinlikleri, yatırımcı eşleştirmeleri, 7/24 ofis imkanı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere ücretsiz sunuluyor.