BTM’de nihai hedef, bu yıl içinde bir unicorn çıkarmak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 5'inci yaşını verdiği iftarla kutladı. İftar programı kapsamında BTM’nin mevcut çalışmaları ile hedeflerine ilişkin açıklama yapan İTO ve BTM Başkanı Şekib Avdagiç, “BTM, bu 5 yıl içinde sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin start-up üssü oldu ve dünyanın sayılı merkezleri arasında yer aldı. Yine bu sürede Türkiye de küresel anlamda önemli bir girişimcilik merkezi kimliği kazanıp global bir oyuncu çıkarmayı da başardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Az zamanda çok ve büyük işler yaptıklarını belirten Avdagiç, şunları kaydetti: “Kuşkusuz bu işlerin en büyüğü de Türk girişimciliğine ve yatırım kültürüne ‘bilginin ticarileştirilme fikrini’, bir daha çıkmamak üzere sokmak olmuştur. BTM, yatırımcılık konusunda da ciddi farkındalıklar oluşturdu. Yatırımcı Hızlandırma Platformu programını devreye sokarak başarılı iş insanlarımız start-uplara ve yeni nesil girişimcilere olan bakış açılarını değiştirdi. BTM olarak, 2021’de 172 yatırım eşleştirmesi gerçekleştirdik. Nihai hedefimiz ise 2022’de BTM’den bir unicorn, yani bizim tabirimizle bir Turcorn çıkmasını sağlamak.”

“Ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz”

İTO yönetimi olarak BTM’nin bu hedeflerine ulaşması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Şekib Avdagiç, “2018’den 2022’ye kadar yaptıklarımız, bundan sonraki dönemde de yapacaklarımızın teminatıdır. Nasıl ki 300 metrekarelik bir binada başlayan BTM hizmetlerini, hayalleriyle orantılı yeni mekanlarda sürdürmesini sağladıysak şimdi de küresel hedefleriyle uyumlu yeni mekanlara sahip olmasını sağlayacağız. Yeni dönemde İTO binamızın yanında inşa edeceğimiz modern merkezimiz, Türkiye’nin yenilikçilik, girişimcilik ve start-up üssü haline gelecek. Böylece BTM’nin fiziki büyüklüğünü de 20 bin metrekareye taşıyacağız.” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, küreselleşen dünyada, fiziksel salgınların da, iktisadi hastalıkların da ülke ekonomilerini nasıl derinden etkileyip hallaç pamuğu gibi savurduğunu gördüklerini aktararak, "Yine gördük ki, salgın hastalıkların bize bulaşmaması için nasıl aşı, maske ve mesafe gibi tedbirler alıyorsak iktisadi hastalıklar içinde koruyucu tedbirler almalıyız. İnanıyoruz ki bizi bulaşıcı iktisadi hastalıklardan koruyacak olan BTM gibi kalkanlarımızdır. BTM ve girişimci ekosistemimiz, bizim küresel ekonomik salgınlara karşı koruyucu aşılarımızdır.” değerlendirmesinde bulundu.

“BTM, 5 yılda tam not aldı”

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da hem ulusal hem de uluslararası alanlarda Türkiye'yi başarıyla temsil eden BTM'nin bu başarısını kıtalararası platformlara taşıyarak Amerika, Mozambik ve Güney Afrika gibi birçok ülkede girişimcilik ekosistemiyle ilgili programların içinde yürütücü olarak yer aldığını bildirdi.

Elbaşı, şunları kaydetti: “Kısa bir süre önce ‘Yılın Yatırım Platformu Ödülü’nü de alan BTM, 5 yıllık süreçte almış olduğu ödüllerle hem girişimcilere hem de yatırımcılara yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerden tam not almayı başardı. Tabii bu anlamda kıymetli desteklerinden dolayı İTO’ya, değerli yöneticilerimize, bu yolda birlikte yürüdüğümüz paydaşlarımıza, iş ortaklarımıza, girişimcilerimize ve tüm BTM çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu başarıların katlanarak devam etmesi için gece gündüz çalışmaya devam edeceğimizi herkesin bilmesini istiyorum.”