"Bu programla yatırımcı dönüştü, startuplara bakış açısı gelişti"

06 Ekim 2020

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 2022 sonuna kadar bin yatırımcı, on bin girişimci yetiştirme hedefi ile çıktığı yolda ilk yatırımcı mezunlarını verdi.

İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için bir vakıf olarak kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, geleneksel ekonomide yer alan yatırımcıların startuplara mesafeli durması üzerine 2020 yılı ortasında Yatırımcı Kulübü Programı'nı başlattı.

Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar bin yatırımcı ve on bin girişimci yetiştirme hedefi ile yola çıkan BTM, Yatırımcı Kulübü Programı’na katılan isimlerin birer startup yatırımcısı ve mentoru olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmeye başladı. Startuplar, risk sermayesi şirketleri ve melek yatırımcılık gibi konularda eğitim, söyleşi ve atölye çalışmalarının gerçekleştirildiği programın ilk katılımcıları mezun oldu.

"Startuplara yatırım yapmaya başladılar"

Mezunların bazılarının kendi melek yatırımcı ekosistemini kurduğu ve geleceğin ekonomisi olarak adlandırılan startuplara yatırım yapmaya başladığı belirtildi.

BTM Direktörü İbrahim Elbaşı, Yatırımcı Kulübü Programı’na yönelik yaptığı açıklamada, “Bunca yıllık birikimlerini ve kazanımlarını geleneksel ekonomiden elde etmiş olan tüccar, sanayici gibi iş insanlarımızı akıllı yatırıma çekmenin oldukça zor bir süreç olduğunu gördüğümüz için bu programı başlatma kararı aldık. Geleneksel ekonomi ile yoğrulmuş iş insanlarımız bunca yıldır yatırımlarını altın, döviz, gayrimenkul gibi yatırım araçlarında değerlendirmiş ya da kendi işlerinde yeni yatırımlara yönelmiş. Bir başka işe yatırım yapmaktan beri durmuşlar hele ki; geleceğe yatırım dediğimiz konvansiyel üretimden uzak sanal ortamda geliştirilmiş inovatif işlerden uzak durmayı tercih etmişler. Bu durumun startuplara gereken ilgiyi gösterilmemesine yol açtığını gördüğümüz için yatırımcılarımızın da yeni nesil ekonomi konusunda eğitilmesi gerektiği sonucuna vardık. Yatırımcı Kulübü Programı tamamen bu amaçla kuruldu. Program sonrası bize geri dönüşlerden anladık ki; çok doğru bir karar vermişiz. Programımız bütün hızıyla sürecek. Yeni program için başvurularımız başladı. Kasım ayında yeni bir programa start veriyoruz. Startup yatırımcısı olmak isteyen herkesi Yatırımcı Kulübümüze bekliyoruz.” dedi.

"Mezunlar programdan memnun"

Yatırımcı Kulübü Programı kapsamında yatırımcılara; “Startup Yatırımcılığı Eğitimleri”, “Odak Grup Söyleşileri”, “Yatırımcı-Yatırımcı Eşleştirmeleri”, “Atölye Çalışmaları” ve “Çalışma Ziyaretleri” gerçekleştirilerek eğitimler veriliyor.

Son olarak da mezunlara yönelik kapanış etkinliği düzenleniyor. İlk mezuniyet etkinliği ise pandemi nedeniyle sanal etkinlik portalı üzerinden gerçekleştirildi. Toplantıya katılan mezunlar 10 hafta süren Yatırımcı Kulübü Programı ile ilgili görüşlerini paylaştı. İşte modern yani yeni nesil yatırımcıların BTM Yatırımcı Kulübü Programı’na yönelik görüşleri:

Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan: 10 haftalık program çok faydalı oldu. Bu sayede birçok VC ve yatırımcıyla, M&A şirketiyle de görüşmüş olmamıza rağmen bilmediğim bir yanını, melek yatırımcılığın DNA’sını görmüş oldum ve öğrenecek daha çok şey olduğunu da fark ettim. Dolayısıyla şimdi startup ve melek yatırımcılık konusunda çok daha bilgili olduğumu söyleyebiliyorum.

Royal Enerji Genel Müdürü Batuhan Demirci: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ndeki geleneksel yatırım modelini modern yatırım modeline taşıyan yöntemleri öğrendiğimiz zaman yani bu yatırım okulundan mezun olduğumuz zaman şunları öğreniyoruz: Aslında modern yatırım yöntemleri geleneksel yatırım yöntemlerinden daha kazançlı. Bir para bir birimden yüz birime geleneksel yatırım yönteminde çok şanslıysak 20 yıl sonra çıkabilir ama teknoloji yatırımında ve yeni nesil yatırımlarda bu birden yüze kadar çok daha kısa bir sürede birkaç yıl içerisinde gidebiliyor.

Kariyer Enerjim İnsan Kaynakları ve Danışmanlık Kurucusu Burcu Erol: 81 meslek komitesi, 400 bini aşkın üyesiyle İstanbul Ticaret Odası’nın iştiraki olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin düzenlemiş olduğu Yatırımcı Kulübü’nün eğitimlerini ve düzenlemiş olduğu toplantıları tamamlamış bulunuyorum. Artık bir BTM elçisi olarak girişimcilik ekosisteminde startuplarımıza hem yatırım süreçlerinde hem de şirket değerleme süreçlerinde destek olacağım.

Mutlu Marine CMO’su Gülçin Atalay Tunç: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Yatırımcı Kulübü, yatırımcılığa yeni başlamak isteyenler için oldukça güvenli ve verimli bir öğrenme ortamı sunuyor. Ekosistemin her kesiminden çok önemli oyuncularla sizi bir araya getiriyor. Onların bilgi, deneyim ve karar verme mekanizmalarıyla ilgili karşılıklı sohbet ortamında çok şey öğreniyorsunuz.

Faydam Teknoloji ve İnovasyon Kurucu Ortak Haluk Erden: Bu programa katılarak kendime çok doğru bir yatırım yaptığımı düşünüyorum. Yatırımcılık konusunda, yatırımcılık ekosisteminin işleyişi ile ilgili çok derin, paha biçilmez tecrübelere sahip kişilerden, organizasyonlardan çok değerli bilgiler elde ettim.

LinkedIn Bölge Müdürü Orçun Fıstık: Yaklaşık iki ayda Türkiye’nin önde gelen startup yatırımcılarıyla, mentorlarıyla, ekosistemin en değerli insanlarıyla bir aradaydık. Yatırım ekosisteminde neler olduğunu, yatırım yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini, globaldeki örnekleri, Türkiye’deki örnekleri, iyi ve kötü örnekleri onlardan dinlemek ve onların kendi tecrübelerinden de aynı zamanda faydalanmak çok keyifli ve öğretici oldu.

Programın mezunlar listesinde Ahmet Argun (Lima Ventures), Alim Küçükpehlivan (Başarsoft), Attila Dinçer (Dinçer Management&Consulting), Batuhan Demirci (Royal Enerji), Burcu Erol (Turkey Talent Hub), Ethem Topgül (İTO), Fahrettin Oylum (Teknopalas Yüksek Teknoloji), Fatih Coşkun (Codevist), Gonca Aslan (Asmira Group), Gülçin Atalay Tunç ((Mutlu Metal), İbrahim Haluk Erden (Faydam İnovasyon ve Teknoloji), Melih Efeoğlu (Geometri Melek Yatırım Ağı), Mete Han Topgül (Karınca Logistics), Mine Şenuysal Özgür (Turkcell), Mahurrem Erdoğan (AR-TEKS TEKSTİL), Murat Karabıyık (Karat Yatırım), Orçun Fıstık (LinkedIn), Pelin Karadeniz Kış (Mete Plastik), Rakel Bensusan (Rakel Bensusan), Selma Gülbeyaz (Ersel Ağır Makine), Uğur Develi (Hermes Araştırma, İletişim, Danışmanlık), Yasin Tufan (Tufan Boya) isimleri yer aldı.