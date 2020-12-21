BUBA Ventures, Hollandalı Sigorta Cini'ni satın aldı

"Mahallenizin Sigorta Mağazası" sloganıyla 7 yıl önce kurulan ve sektörde mağazacılık faaliyetini başlatan Sigorta Cini el değiştirdi. Hollandalı NN Group'un bir iştiraki olarak faaliyetlerini sürdüren şirket, artık BUBA Ventures çatısı altında çalışmalarına devam edecek.

NN International Insurance CEO'su Fabian Rupprecht, “Gerçekleştirdiğimiz kapsamlı analizin sonucu olarak Sigorta Cini'nin, yeni bir yatırımcı ile daha iyi bir konuma ulaşacağına karar verdik" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "NN Group olarak Sigorta Cini’nin değerli iş modelinin BUBA Ventures ile daha da ileri seviyelere taşınacağına, hem büyümesi hem de inovasyonu için yeni fırsatlar yaratlacağına inanıyoruz. Türkiye'deki bireysel emeklilik ve hayat sigortası alanındaki varlığımız ise, NN Group'un ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor."

"Sigortanın parlak bir geleceği olduğuna inanıyoruz"

Sigorta Cini'nin teknolojiyle birlikte geleneksel acente anlayışını bir araya getirdiği ilgi çekici bir modele sahip olduğunu söyleyen BUBA Ventures Başkanı Timuçin Bilgör ise satın almaya yönelik şu bilgileri verdi: “BUBA Ventures olarak teknolojik yatırımlar adeta bizim DNA’mızı oluşturuyor. Bu doğrultuda kuruluşumuzdan itibaren teknoloji odaklı şirketleri çok yakından takip ettik ve etmeye devam edeceğiz. Sigorta Cini de hem teknolojiyi hem de geleneksel acente anlayışını bir araya getirerek kendine özgü hibrit bir model kurması nedeniyle bizim dikkatimizi çeken bir iş modeli oldu. Biz Türkiye’nin sigorta konusunda potansiyeline inanıyoruz. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre 7 aylık dönemde sigorta şirketlerinin ürettiği toplam prim 47.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu üretimle geçen senenin aynı dönemine oranla sigorta pazarı yüzde 23.7 büyüdü. Sigorta Cini’nin de ağırlıklı iş hacmini oluşturan hayat dışı sigorta branşları geçen yılın 7 ayıyla mukayese edildiğinde yüzde 16.5 büyüdü. Dolayısıyla biz Türkiye’de sigorta sektörünün parlak bir geleceği olduğuna inanıyoruz.”

"Ülke genelinde büyümemize devam edeceğiz"

Sigorta Cini Genel Müdürü Erdem Aydınlı da, satın alma ile oluşan sinerjinin BUBA Ventures ile katlanarak devam edeceğine inandıklarını belirtti.

Türkiye’de 18 şehirde, 36 mağazada, 200’e yakın çalışanı ile sigorta karşılaştırma ve satış sitesi Sigorta Cini’nin 24 sigorta şirketi ile anlaşması bulunuyor. Sigorta Cini, sigortacılık işlemlerine yönelik kullanıcılarına hem danışmanlık hem de satış hizmeti veriyor.