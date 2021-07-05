Buba Ventures'tan üç yeni yatırım fonu hazırlığı

Birçok girişimi destekleyerek geniş bir yatırımcı ağını bir araya getiren Buba Ventures, yeni yatırımlarına devam ediyor. Genellikle tarım, dijital ve bio teknoloji fonlarına ağırlık veren Buba Ventures, 2021 yılının sonuna kadar 3 yeni yatırım fonunun hayata geçirmeyi planlıyor.

Tarıma yönelik yatırımları hakkında bilgi veren BUBA TreeT Genel Müdürü Mustafa Tamer, hem konvansiyonel hem teknolojik anlamda tarım dikeyinde yatırım yapacaklarını söyledi. Bu doğrultuda özellikle konvansiyonel anlamda klasik tarım arazilerini güncel teknolojiyle daha verimli bir hale getirecek projeleri destekleyeceklerini kaydeden Tamer, “Biz özellikle badem, zeytin üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Kiraz ve elma projelerimize devam edeceğiz. Yetiştirdiğimiz ürünleri daha katma değerli kılmak adına işleme tesislerine de yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Zeytin, zeytinyağı, elma kurusu, badem unu, badem sütü, organik sirke gibi kullanıcı kitlesi genişleyen ürünlerle karlılığımızı artırmak istiyoruz.” diye konuştu.

“Steril ürünlerin üretimini Türkiye'ye getireceğiz"

BUBA Ventures’in çatısı altında faaliyetlerine devam eden Hasbiotech’in Genel Müdürü Muhip Asutay ise Buba Ventures’ın Türkiye'de çeşitli üniversiteler ile yeni çalışmalar gerçekleştirdiğini, bu doğrultuda insan sağlığına katkı sağlamak için yatırımlarına hem ürün geliştirme hem de üretim alanlarında devam edeceğini ifade etti. Hasbiotech olarak biyoteknoloji ürünleri Türk sağlık sistemine sunmaya devam ettiklerini söyleyen Asutay, "Orjinal ürün yatırımlarımızı; kalp sağlığı, alzheimer ve karaciğer fibrozisinde kullanılan biyolojik ürünler ile sürdürüyoruz. Ürün geliştirme yatırımlarımızı ise Avrupa Birliği’nde kurduğumuz araştırma geliştirme şirketi ile organize ediyoruz. COVID-19 aşısı, Eritropoetin gibi steril ürünlerin üretimini de Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz.” dedi.

“Robotik, biyo ve nanoteknoloji ile ilgileniyoruz”

Buba Ventures ve Coeus Inovasyon Teknoloji çatısı altında kurulan ConnectIQ’yi teknoloji ekseninde hayata geçirdiklerini anlatan Coeus CTO’su Sarp Akgönül de “İleri teknoloji alanlarında ortak yatırımlarıyla işbirliğini güçlendiren Buba Ventures ve Coeus Inovasyon Teknoloji; gıda, kimya, robotik, biyoteknoloji, nanoteknoloji, enerji ve yapay zeka alanları ağırlıkta olmak üzere gelişen teknolojileri uygulamaya dönüştürebilen yurt içi ve yurt dışı yüksek potansiyelli girişimleri hedeflemektedir. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere kitlesel erişim vizyonuyla oluşturulan ConnectIQ Teknoloji Fonu, yatırımlarıyla bu ortak ideale sahip girişimcilerin yanında olacak." ifadelerini kullandı.