Budizzz, 2021’i yüzde 160 büyümeyle tamamladı

Bebeğinin sadece aspiratör sesiyle uykuya dalabildiğini keşfeden girişimci Sylwia Regulska Güney tarafından tasarlanan akıllı sensörlü uyku arkadaşı Budizzz, Türkiye’de 30 binden fazla aileye ulaştı.

Kendi web-sitesinin yanı sıra, Türkiye genelinde 200’den fazla mağazada satışı gerçekleşen Budizzz, bebeklerin kolay uykuya dalmasını sağlıyor.

Türkiye başta olmak üzere, Polonya ve Kıbrıs'ta operasyonları ile Budizzz dünyada 40'ı aşkın ülkeye ulaşıyor. 2022 yılında daha fazla uluslararası çevrimiçi pazar yerine katılarak dağıtım ağını dünya çapında genişletmeye devam edecek.

“Türkiye’de 1,3 milyon çocuktan 4’te 1’i kolik”

Sylwia Regulska Güney Budizzz’in ortaya çıkış hikayesini ise şöyle anlattı: “Türkiye’de özellikle annelerden oluşan uykusuzluk üzerine grupları gördüğümde ve her sene Türkiye’de 1,3 milyon çocuktan 4’te 1’inin kolik olarak doğduğunu öğrendiğimde harekete geçmeye karar verdim. Çünkü 2014 yılında oğlum Bartu bebekken ne kadar çaresiz olduğumuz hâlâ aklımdaydı. Bu motivasyonla 2017 yılında Polonya’daki evimi sattım, kardeşimden yatırım için yardım istedim ve Budizzz için ilk adımlarımı attım. Bugün Budizzz kendi ofisi ve yedi kişilik ekibi ile büyümeye de devam ediyor.”

İlk günden itibaren odaklarının anne ve babalara yardımcı olmak olduğunu söyleyen Sylwia Regulska Güney, “Bu nedenle müşteri deneyimine çok önem veriyoruz. Ürünleri bebeklere hızlı ulaştırmak, gelen soruları kısa sürede cevaplamak ve her zaman yardıma hazır olmak önceliğimiz. Tabii müşterilerimize en iyi hizmeti verirken, burada organik olarak iyi bir topluluk kurduk. Anne ve babaların deneyimlerini aktardığı, birbirlerine sorular sorduğu, alanında en iyi ebe, hemşire ve diğer eğitmenlerden eğitimler almalarını sağladığımız bir topluluğumuz var. Anne, baba ve bebeklere bakan diğer kişilerin hayatı hiç kolay değil. İşte biz onların hayatını kolaylaştırmak için varız. Bu topluluğumuz da gün geçtikçe çığ gibi büyümeye devam ediyor.” diye konuştu.

“Yeni projemizi kullanıcılarla buluşturacağız”

Şu anda toplam 9 farklı ürünleri olduğunu belirten Sylwia Regulska Güney, “İlk başladığımızda tek ürünümüz Budizzz’di. Ancak, sonra tıpkı beyaz gürültü sağlayan Budizzz’imiz gibi bebeklerin uykuya dalmasına yardımcı olan müslin benzeri bebek tekstil ürünlerini de kataloğumuza ekledik. Aralık ayında ise aramıza Budizzz’in küçük kız kardeşi Beti eklendi. Son zamanlarda anne-babalara ebeveynlik yolculuklarında yardımcı olacak bir e-kitap serisi üzerinde çalışıyoruz. Konusunda deneyimli uzmanlarımızla hazırladığımız ilk iki kitabımızı Budizzz ailesiyle buluşturduk. Bartka İnovasyon Araştırma Geliştirme AŞ çatısı altında uzun süredir üzerinde çalıştığımız yalnızca bebeklerin değil ebeveynlerin ve yetişkin çocukların uyku problemlerine çözüm bulan bir IOT (Nesnelerin İnterneti) projemiz de mevcut ve 2022’nin ikinci çeyreğin başında bu projemizi de kullanıcılarla buluşturmayı planlıyoruz.” şeklinde konuştu.