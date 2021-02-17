“Bunları kimse almaz” dediler, Amsterdam’da mağaza açıyor

10 yıllık satış temsilciliğinden istifa ederek kendi işinin patronu olmaya karar veren Seyhan Selçuk da birçok girişimci gibi başlangıçta çevresinden destek görmeyenlerden… Ancak o, olumsuz eleştirilere kulağını tıkayarak bildiği yoldan gitti. Bugün çevresinin “Bunları kime satacaksın” diye eleştirdiği Bad Bear markalı giyim ürünleri yurtiçinde başta Boyner olmak üzere departman store’larda, Trendyol, n11 gibi Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitelerinde boy gösteriyor. Yıllık satış adedi 1 milyona dayandı, markanın ünü ise Türkiye’nin sınırlarını aştı. Şirketin ihracatının her geçen gün büyümesi üzerine Seyhan Selçuk yönünü bu kez de yurtdışına çevirdi.

Selçuk’un girişimcilik hikayesinin temelinde tekstil sektörünün kalbinin attığı Merter var. 2012 yılında Selçuklu Giyim’i kurarak Merter’in yolunu tuttu. Kemer, çorap ve boxer’dan oluşan bir koleksiyon oluşturmak üzere bir üreticiyle anlaştı. “En iyi bildiğim iş satıştı. Merter’de üretici buldum. Risk almak istemediğim için raf ömrü uzun ve modası geçmeyecek kategorilerden bir koleksiyon yaparak işe başladım” diyen Selçuk, çevresindekilerin tepkisini çeken tasarımdaki ürünleri kısa sürede satmayı başardı.

“Çok renkli ve baskılı bir koleksiyon hazırlamıştım, bu farklılık bizi öne çıkardı” diyen Selçuk sözlerini şöyle sürdürüyor: “Yaptığımız koleksiyonu görünce meslektaşlarımız şaşırdı. Çünkü kullandığımız renkler ve baskılar dönem için çok aykırıydı. Yoğun bir eleştiriye tutulduk. Satamayacağımızı düşünerek üzüldüler. Biraz da bu tepkiyle korktuk ve sınırlı sayıda üretim yaptırdık. Keşke daha çok ürettirseydik, çünkü kısa sürede sattık. O dönemde büyük firmaların arasından sıyrılabilmek için farklı bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündük. Bu düşüncemiz piyasada karşılık buldu ve büyük bir taleple karşılaştık.”

Alışılmışın dışına çıktı

İlk satışı Türkiye çapında mağazaları olan bir zincire yapan Selçuk, zamanla hem satış ağını hem de koleksiyonunu genişletti. Bad Bear markasıyla sadece çorap ve aksesuarda değil tüm giyim kategorilerinde üretime geçti. Markanın amiral gemisi olan tişörtle önemli bir çıkış yaptıklarını söyleyen Selçuk, “Bu grupta da yine dikkat çeken bir iş yaparak ilerledik. Henüz o dönemde sektörde kullanılmayan tuşe denilen kabartmalı bir baskı türü kullandık” şeklinde konuşuyor.

Giyim ürünlerine inovasyonu eklediklerini belirten Selçuk oluşturdukları çizgi hakkında şu bilgileri veriyor: “Eğlenceli, asi, farklı, özgür bir çizgi yakaladık. Tasarımcılarımızın aykırı fikirlerini öne çıkardık. Alışılmışın dışında koleksiyonlarımızla sokak giyiminde öne çıktık.”

Her kategoride var

Ürünlerini fark ettirmeyi başaran şirket, geçen kış kadın giyimini de ekleyerek koleksiyonu genişletti. Bad Bear markasının kullanıcıları böylelikle kadın ve erkekte 15 yaşından 45’e kadar giden geniş bir profile sahip oldu. Genç profili hedefleyerek işe başladıklarını belirten Selçuk, zamanla yaş grubunu daha yukarı çekmek zorunda kaldıklarını söylüyor. Orta genç grubun ilgisi nedeniyle kalıpları genişlettiklerini vurgulayarak, 30 yaş olan üst sınırın 45’e çıktığını belirtiyor.

Boyner’den Trendyol’a tüm mecralarda

Yıllık 20 bin parça olan üretim adetleri şu anda sadece tek bir koleksiyonda 500 bin adede ulaşmış durumda. Yılda 1 milyon adetlik satış hacmi olan şirket, departmant store’lardan e-ticaret platformlarına kadar tüm mecralarda yer alıyor. Aralarında Boyner, Gencallar, Özdilek’in olduğu zincir mağazaların yanı sıra N11, Trendyol gibi önde gelen e-ticaret sitelerinde de satışı bulunuyor.

Van’dan Edirne’ye kadar Türkiye’nin her bölgesinde toplamda 400 noktada satış yapıyor. Kuruluşundan itibaren geçen 8 yılın sonunda mağazalaşma planları devreye alınarak hayata geçirilmek üzere. Ayakkabı kategorisi için hazırlık yapan şirket, tıpkı Zara, Mango ve HM'de olduğu gibi mağazalarında tüm ürünlere yer açacak. İlk olarak İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında birer tane olmak üzere iki mağaza açacaklarını söylüyor Selçuk ve ekliyor: “Ardından İzmir, Ankara ile devam edeceğiz. Hedefim, Türkiye’de bu yılın sonunda 11 mağaza ulaşmak.”

Yurtdışında atağa geçti

Selçuklu Giyim’in mağaza planları sadece Türkiye için değil. Yurtdışını da hedeflerinin arasında tutuyor. İlk mağaza için düşünülen şehir ise Amsterdam. “Bizim yaramaz ve asi ruhumuzla çok örtüşüyor” diyen Selçuk, ihracatla ilgili çalışmalara hız verdiklerine dikkat çekiyor. Halen başta Rusya olmak üzere Belçika, Fransa ve Amerika’ya ihracat yapan şirket, bu yıl yurtdışında atağa geçecek. İş ortaklıkları yoluyla büyüyeceklerini belirten Selçuk, “Markamızla dünya pazarlarında yer alacağız” diyor.

Halen 1 milyon dolar seviyesinde olan ihracatta hedef, 5 milyon dolara ulaşmak.