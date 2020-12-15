Bütünleşik video platformu İVME'den yeni özellik

Türkiye’nin bütünleşik video iletişim platformu olma vizyonuyla tamamen yerli sermayeli ve Türk mühendislerin geliştirdiği İVME, alanında yeni çözümler sunmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre İVME, geliştirdiği yeni özellik ile herhangi bir ek donanım yatırımına ihtiyaç olmaksızın, 80’in üzerinde katılımcılı bir video konferansta, kamera ve mikrofonlar açık halde tüm katılımcıların tek bir ekranda görülebilmesine imkan sunuyor. Bu alandaki global oyuncular tek ekranda en fazla 49 kullanıcı görüntüleyebiliyorken İVME, bu sayıyı 80’in üzerine çıkardı.

Maliyet, zaman ve mekan bağımlılığı sorunlarını en aza indirerek ofis, ev veya dış mekan gibi ortamlardan farklı cihazlarla video konferans görüşmelerine bağlanılarak yüksek katılımlı toplantılar düzenleme imkanı sunan İVME, 2005 yılında kurulmuş ana iştirak olan May Siber'in siber güvenlik alanındaki uzmanlık ve bilgi birikimlerini, ürünlerine entegre ederek kullanıcıların eğitim ve video iletişimi süreçlerinde bilginin korunduğu ve güvenliğin sağlandığı çözümler üretiyor.

Kayıtlı içeriklere 7 gün 24 saat erişme imkanı

Video iletişim ve eğitim platformu İVME aracılığıyla video konferans sisteminde görüntülü ve şifreli iletişim sağlanabiliyor. Webinar/sanal sınıflarda katılımcılara online ve interaktif eğitimler verilebiliyor. İVME üzerinden ayrıca video portal sistemi ile canlı yayın ve kayıtlı video içeriklerine mobil veya web ortamından 7 gün 24 saat erişilebiliyor. Uzaktan eğitim sisteminde eğitim başvurusundan eğitim sonrasında katılımcılara eğitim sertifikası verilmesine kadar olan bütün süreçlerin online olarak yönetilmesi sağlanıyor.

"Yaklaşık 200 bin son kullanıcıya ulaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maytech Genel Müdürü Mükremin Sarıer, İVME olarak video konferans, webinar, canlı yayın ve video platformu ile uzaktan öğrenme sistemlerinin en iyi özelliklerini tek platformda buluşturarak müşterilerinin en iyi deneyimi yaşamasını sağladıklarını söyledi.

İçinde bulunulan yeni çalışma ve etkileşim koşullarının siber güvenlik tehditlerini artırdığına işarat eden Sarıer, şunları kaydetti: "İVME’nin hem on-premise hem cloud ortamında çalışabiliyor olması ve videonun merkezde olduğu iletişim ihtiyaçlarının tümünü tek platformdan sunabiliyor olmasının hem maliyet hem güvenlik hem de kolay kullanım açısından öne çıkıyoruz. Türkiye’nin yerli ve milli video iletişim ve eğitim platformu olarak müşterilerimize sunduğumuz teknolojilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Video konferans sistemleri arasında bir ilke imza atarak geliştirdiğimiz yeni özelliğimizi kullanıcılarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kullanıcılarımız bu yeni özelliğimizi herhangi bir ek donanım yatırımına ihtiyaç olmaksızın kullanabilecekler ve böylelikle önemli tasarruflar sağlayabilecekler. İVME olarak bugün kamu, finans kuruluşları ve özel sektördeki 20’den fazla müşterimizle yaklaşık 200 bin son kullanıcıya ulaşıyoruz. 2020 yılında hedeflerimizin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde duyuracağımız yeni özelliklerimizin de katkısıyla 2021 yılında da büyümemize devam edeceğimize inanıyorum."