Çağrı tanımlayan Getcontact, 7 Haziran'da start alıyor

Çağrı tanımlama uygulaması Getcontact, erişim yasağının kalkmasının ardından yeniden faaliyete başlıyor. 7 Haziran'dan itibaren Türkiye'de yeniden indirilmeye başlanacak olan uygulama, kullanıcıya yeni hizmetler sunacak.

Sistem, yapay zekâ teknolojisi ile kullanıcı geri bildirimleri, SPAM aktiviteleri ve onlarca farklı algoritma üzerinden hesaplama yaparak arayan kişiyi puanlayacak. Messenger ve sesli arama servisleriyle kullanıcılarına yeni iletişim kanalları da sağlayacak.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen, son 3 yıldır uluslararası büyümeye odaklanan şirket, halen 30’dan fazla ülkede en çok indirilen ilk 10 uygulama arasında yer alıyor. Dünya genelindeki kullanıcı sayısı ise 120 milyonu aştı.