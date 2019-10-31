Çalışmak için geldi, 15 ülkeye ihracat yapan şirketini kurdu
Her geçen gün biraz daha büyüyen Afrika pazarında Türk sermayeli şirketlerin yatırım ve ticaret olanakları artmaya devam ediyor. Türk girişimci Saniye Kurt’un şirketi AkdenizRack da bunlardan bir tanesi.
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