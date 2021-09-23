CET, 12 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı

Teknopark İstanbul'un kuluçka merkezi Cube Incubation'da Ar-Ge çalışmaları yürüten CET Kompozit ve Epoksi A.Ş, üretimini ölçeklendirmek ve daha çok katma değer sağlamak için UP Capital ile çıktığı yatırım turunda, 12 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım aldı. CET, aldığı yatırımla müşterileri, hissedarları ve Türkiye için daha fazla değer üretmeyi planlıyor.

Performans epoksi sistemlerinin yoğun kullanıldığı havacılık ve uzay, elektrik, balistik ve enerji sektörlerindeki yabancı menşeili ürünleri, öncelikle yerlileştirmek daha sonra performanslarını artırmak ve özgün ürünler üretmek, Türk kompozit şirketlerinin maruz kaldığı tedarik ile teknik sorunlara yerli ve çevik çözümler sunabilmek amacıyla kurulan CET, epoksi temelli performans kimyasallarının sentezi, modifikasyonu, formülasyonu ve seri üretimi üzerine çalışmalar yapıyor.

"110 farklı epoksi sistemini yerlileştirdik"

Alınan yatırım kapsamında açıklamalarda bulunan CET'in Kurucusu Ömer Güven, şunları söyledi: “CET'in temelleri, kimya endüstrisinde yerli üretimin stratejik öneminin anlaşılmasıyla fikren atılmaya başladı. 2016 yılından itibaren iki yıl boyunca adım adım ete kemiğe bürünen fikirler, 2018 yılında resmiyet kazandı. Sağladığı imkanlar ve destekler ile ivmemizi artıracak en önemli parametrelerden birisi de şirketimizi kuracağımız yerdi. Biz de Teknopark İstanbul'da şirketimizi kurduk. Sürekli olarak katma değer, ticarileşme potansiyeli, kurumsal sürdürülebilirlik, ulusal ve uluslararası rekabet konularına kafa yorduk. İlk olarak havacılık ve uzay sanayinde kullanılan bazı ürünleri yerlileştirdik. En nihayetinde 110 farklı epoksi sistemini yerlileştirdik ve özgün ürünler ürettik. CET olarak amacımız özellikle stratejik sektörlere yönelik hammadde ambargosu ihtimalinin mümkün olduğunca düşürülmesini sağlamak. Burada insan kaynağı ve Ar-Ge’ye daha çok yatırım yaparak, ülkemizde gelişme ihtiyacı olan kimya teknolojisinin ilerlemesini elimizden geldiğince sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz."

“Bölgedeki en aktif kuluçka merkeziyiz”

Teknopark İstanbul’un Kuluçka Merkezi Müdürü Gürol Üzenç ise, günümüzde girişimler için büyüme ve başarıya giden yolda yatırım almanın en iyi yöntemlerinden birinin kuluçka merkezlerinde yer almak olduğunu söyledi. Cube Incubation’da CET gibi başarılı 110'dan fazla girişimci grubuna ev sahipliği yaptıklarını bildiren Üzenç, “Yeni lansmanını gerçekleştirdiğimiz merkezimizde bu başarı hikayelerini artırarak girişim ekosistemine değer katacağız. Şu an girişimcilere sağlanan mentorluk, eğitim, kurumsal firmalarla işbirliği ve yatırımcılarla girişimleri buluşturma gibi destekler açısından bölgedeki en aktif kuluçka merkeziyiz. Yakın zamanda girişimcilerimize finans desteği sağlamak amacıyla yeni bir yatırım fonu duyuracak olmanın heyecanı içerisindeyiz." dedi.