Chember uygulaması 400 dolar harcayıp 4 kıtaya yayıldı

COVID-19’un getirdiği eve kapanma sürecini sokak basketbolu ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözmek amacıyla Chember projesini geliştirerek değerlendiren sekiz üniversite öğrencisi, startup projeleri için “melek yatırımcı”larla görüşmelere başladı.

6 aylık sürede 400 dolarlık yatırımla hayata geçirdikleri Chember, Eylül ayı başında Google Play Store ve App Store’da yayınladı. Yayınlanmasından sonraki ilk üç hafta içerisinde Chember mobil uygulaması 10.000 kullanıcıya ulaştı. 3 ay sonunda ise; 4 farklı kıtada var olan 15000 kullanıcı ile büyümeye devam ediyorlar. Kanada, ABD, Kolombiya, Meksika, Çin, Tayland, Fransa, Almanya, Portekiz, İsveç, İspanya Polonya gibi ülkelerden Chember uygulamasına yeni sahalar eklenmeye başladı.

Sokak basketbolu için gençlerin saha bulamama, maç organize edememe gibi sorunlarla karşılaştıklarını belirten Chember Kurucu Ortaklarından Bora Demiral, “Chember, çevrenizdeki sokak basketbolu topluluklarına bağlanmanızı sağlayan bir mobil uygulama. Chember üzerinde yakınınızdaki sahaları oturduğunuz yerden keşfedebilir, oynayabileceğiniz ve zevkinize uyan maçları anında bulabilir, sokak basketbolu profilinizi oluşturabilir ve oyuncularla bağlantıda kalabilirsiniz” diye konuştu.

“3 ayda 2500 saha eklendi”

Chember’in en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise; sokak basketbolu haritası olması. Bugüne kadar bu haritaya kullanıcılar tarafından 2500’ün üzerinde saha eklendiğini ve tüm sahaların ışıklandırmasından, potalarının sağlamlığına kadar profillere eklenebildiğinin altını çizen Chember CTO’su Ege Çavuşoğlu, “Herhangi bir sorunda ise Chember ekibi raporlarınızı her gün inceliyor. Uygunsuz içerikler de ekibimiz tarafından derhal engelleniyor” dedi. Chember içerisinde check-in özelliği de bulunuyor. Sahalara giden oyuncular, check-in yaparak sahada oynayan kişi sayısı hakkında o sahayı takip eden insanları bilgilendirebiliyor ve yanında da yorumlarını yazabiliyor. Hava durumu, maç durumu gibi anlık bildirimler de paylaşılabiliyor. Pandemi döneminde gençler için büyük bir konfor sağladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Özellikle pandemi döneminde bu özellik sporseverlerin çok işine yaradı. Evlerinden çıkmadan sahalardaki yoğunluk durumunu görebildiler ve tercihlerine göre saha bulmalarını kolaylaştırdık” dedi.

“Amacımız; sokak basketbolunu her şehre yaymak”

Chember, sokak basketbolu deneyimini daha heyecanlı ve ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor. Yakında gelecek takım karşılaşmaları ve turnuva güncellemeleriyle Chember, sokak basketbolunun gerekli ilgiyi görmediği şehirleri kalkındırmayı amaçlıyor. Diğer yandan melek yatırımcılarla görüştüklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Spora katkı yapmayı isteyen yatırımcılarla görüşüyoruz. Aynı zamanda belediyelere de uygulamamızı anlatmak için gitmeyi planlıyoruz” dedi.