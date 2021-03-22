ÇiçekSepeti ve TOBB'dan kadın girişimcilere destek paketi

E-ticaret platformlarından ÇiçekSepeti ile TOBB imzaladığı iş birliği ile girişimci kadınlara dijital pazaryeri desteği sağlayacak. TOBB tarafından binlerce kadın girişimciye yapılacak duyuru sonrasında, ÇiçekSepeti başvuruları kabul edecek. Kabul alan girişimci kadınlara satış ve pazarlama desteği ile birlikte sıfır komisyonla çalışma imkanı sağlanacak.

"Kadın girişimci sayısını artıracağız"

ÇiçekSepeti ve TOBB’un işbirliğini değerlendiren TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu olarak misyonumuzu ülkemizdeki kadın girişimci potansiyelini nicelik ve nitelik bakımından geliştirmek ve daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek olarak belirledik. Yaptığımız birçok proje ile kadın girişimciliğinin önünü açmaya ve kadın girişimci sayısını artırmaya çalışıyoruz” dedi.

E-ticaretin kadınlar için yeni fırsatlar barındırdığını belirten Öztürk, “Evlerinde ya da atölyelerinde ürettikleri ürünleri çevrimiçi pazar yerleri aracılığıyla satışa sunarak ticarete atılan ve girişimci olan kadınların sayısı her geçen yıl artıyor. Özellikle pandemi döneminde çevrimiçi alışveriş büyük bir ivme kazandı. CicekSepeti.com ile yapmış olduğumuz işbirliği ile kadın girişimcilerimiz %0 komisyon oranı ile satış yapma imkânı bulacak. Hedefimiz kadın girişimcilerimizi dijitale-ticaret pazar yeri ile buluşturup, satış ve pazarlamalarına destek olmak” dedi.

Başvurular 23-24 Mart’ta

ÇiçekSepeti CCO’su Ceyhun Turan, “Koşulları sağlayan kadın girişimcilere satışa başlama tarihlerinden itibaren 1 ay içerisinde 20.000 TL gelire ulaşana kadar %0 komisyon uygulayacak ve 1 yıl süreyle listeleme ücreti almayacağız. TOBB’a bağlı Kadın Girişimciler Kurulu’nda yer alan kadın girişimcilerimize ayrıca 250 TL değerinde site içi reklam desteği sağlayacağız” dedi.

Moda, takı & aksesuar, kişisel bakım, ev & yaşam, kozmetik, hobi ve oyuncak gibi pek çok farklı kategoride yüzbinlerce ürünü satışa sunan ÇiçekSepeti’nin CLO’su Dilek Akdaş Kökenek ise, “Kadın girişimcilere sağladığımız bu ayrıcalığın farkındalık oluşturacağını umuyor, ÇiçekSepeti olarak her zaman yanında olduğumuz kadın girişimcilerimize destek vereceğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.