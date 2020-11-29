Çift kanatlı girişimciler, "Kanatlarını Dünyaya Aç" temasıyla buluşuyor

Çift kanatlı girişimcilik ekosistemi YGA’nın lise ve üniversiteli girişimci adayları YGA Zirvesi’nde buluşuyor. Bu yıl 20'inci kez düzenlenecek ve online olarak gerçekleşecek olan YGA Zirvesi 12- 13 Aralık 2020 tarihleri arasında olacak.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, her yıl 50 bin lise ve üniversite öğrencisinin başvurduğu, pozitif teknolojileri dünyanın en dezavantajlı bölgelerine ulaştırmak isteyen girişimcilerle yatırımcıları buluşturan YGA Zirvesi bu yıl “Kanatlarını Dünyaya Aç” temasıyla düzenlenecek.

Harvard & MIT’de kürsüsü bulunan tek Türk profesörü Mehmet Toner, Bülent Eczacıbaşı, Dr. Mehmet Öz, iş insanı Vuslat Doğan Sabancı, Esra Eczacıbaşı, Endeavor Kurucusu Linda Rottenberg, New York Times’ın çok satan yazarlarından Zainab Saibi, melek yatırımcı Melih Ödemiş ve Sina Afra gibi dünya çapında başarılı isimlerin konuşmacı olarak katılacağı YGA Zirvesi’ni bu yıl tüm katılımcılar online olarak takip edebilecek.

Aynı zamanda, interaktif olarak gerçekleştirilecek zirvede katılımcılar, konuşmacılara soru sorabilecek. YGA Hayal Ortakları, Sani Şener, Ümit Boyner, Erol Tabanca, Gamze Cizreli, Haydar Yenigün, Kaan Terzioğlu, Agah Uğur, Yüksel Çomak ile sohbet edebilecek.

Zirvede bu yıl, Futurebright ve YGA iş birliğiyle hayata geçirilen Gençlik Araştırması’nın sonuçları paylaşılarak, gençlerin girişimcilik ve geleceğe bakışıyla ilgili hakkında bilgi verilecek. Geçen yıl 125 binin üzerinde kişinin canlı olarak izlediği zirveyi, bu yıl uluslararası alanda 200 binden fazla kişinin takip etmesi bekleniyor.

YGA Programı'na 5 aşamalı mülakatla 50 kişi seçiliyor

Her yıl 50 binin üzerinde başvuru alan YGA Programı'na 5 aşamalı mülakatla 50 kişi seçiliyor. Programda seçilen çift kanatlı girişimciler; bilim insanı, akademisyen ve üst düzey yöneticilerden oluşan ve aralarında Prof. Aziz Sancar, Ali Koç, Faruk Eczacıbaşı, Prof. Mehmet Toner, Prof. Kristi Roube, Prof. Doğan Cüceloğlu gibi isimlerin olduğu YGA hayal ortaklarından eğitimler alıyor.

Bununla birlikte çift kanatlı girişimciler, YGA’nın sosyal inovasyonlarında gönüllü çalışıyor. Sadece Türkiye'deki öğrenciler değil Harvard MIT, Brown, Berkeley, Imperial College, Turin Politeknik, Münih Teknik üniversiteleri ve yapılan stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler de önce YGA Zirvesi’ni izliyor ve sonrasında YGA projelerinde görev alıyor. Bu şekilde YGA ekosistemine adım atıyor.