Citibank Mikro Girişimci Ödülleri sahiplerini buldu

Citi Vakfı’nın Türkiye’de 2007 yılından bu yana Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı işbirliği, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ve ARGE Danışmanlık'ın desteği ile yürüttüğü Citibank Mikro Girişimci Ödülleri, 10’uncu kez sahiplerini buldu.

Citibank Mikro Girişimci Ödülleri programına bu yıl 56 ilden 1.500’e yakın girişimci kadın başvuruda bulundu.

Citibank Mikro Girişimci Ödülleri; Yılın Mikro Girişimcisi, Yılın Genç Girişimcisi, Sosyal Etki, Vizyon, İnovasyon, Yerel Rol Model, Finansal Başarı, Kişisel Mücadele, Umut Veren Girişimci ve Sürdürülebilir İş Modeli ve 10. Yıla Özel Teşvik olmak üzere 11 kategoride değerlendirildi.

Bu yıl tüm adaylar arasında jüri üyelerinin verdiği en yüksek puanı alan Sinop’tan Âlime Çekirdek, “Topraksız Tarım – Çilek Seraları” girişimiyle Yılın Mikro Girişimcisi seçildi.

Kişisel Mücadele Kategorisi’nde; Şanlıurfa’dan Adile Çiftçi, Eskişehir’den Bahar Çetinkaya ve Kahramanmaraş’tan Hanım Ayşe Erten yarıştı. Bu kategoride jüriden en fazla oyu Adile Çiftçi alarak birinci seçildi. Finansal Başarı Kategorisi’ne; Ayşe Başkan Rize’den, Celile İşkarak Hatay’dan, Merve Yalçınkaya Trabzon’dan, Songül Alaydın Diyarbakır’dan, Tuğba Terler ise Eskişehir’den katıldı. Bu kategorinin birincisi ise Songül Alaydın oldu.

Sosyal Etki Kategorisi’nde 6 girişimci kadın yarıştı

Sosyal Etki Kategorisi’nde altı kadın yarıştı. Yarışmaya, Arzu Baylan Diyarbakır’dan, Aysel Özakan Kahramanmaraş’tan, Banu Karacan Antalya’dan, Büşra Ezgi Mardin’den, Funda Bayoğlu Gaziantep’ten, Serpil Yetişen ise Eskişehir’den katıldı. Bu kategoriden en yüksek oyu Funda Bayoğlu alarak Sosyal Etki Kategorisi’nin birincisi oldu.

Vizyon Kategorisi’nde altı kadın mikro girişimleriyle yarışmada yer aldı. Yarışmaya Eskişehir’den Ayşe Toraman, Mersin’den Fatma Kalkan, Diyarbakır’dan Pınar Alagöz, Rize’den Şefaat Topoğlu, Adana’dan Sonay Gül ve Van’dan Zeriye Yobaş katıldı. Bu kategorinin birincisi Pınar Alagöz oldu. Citibank Mikro Kredi Ödülleri’nde İnovasyon Kategorisi’nde dört kadın yarıştı. Yarışmaya Alime Çekirdek Sinop’tan, Ayfer Aba Diyarbakır’dan, Fatma Kurdoğlu Kayseri’den ve Rabiye Demir ise Adana’dan katıldı. Bu kategoride jüriden en fazla oyu alan yarışmacı Rabiye Demir oldu.

Sürdürülebilir İş Modeli Kategorisi eklendi

Yarışmanın Yerel Rol Model Kategorisi’nde ise Muş’tan Birsel Sakçı, Kahramanmaraş’tan Emine Şahin, Kahramanmaraş’tan Rahime Özer ve Eskişehir’den Serpil Tok yer aldı. Yerel Rol Model Kategorisi’nin birinciliğini ise Birsel Sakçı kazandı. Yılın Genç Girişimci Ödülü’nü ise Eskişehir’den Esma Çelik ile Muş’tan Dilan Çağlayan aldı.10. yıla özel olarak bu sene Sürdürülebilir İş Modeli kategorisi de eklendi. Bu kategoride geçtiğimiz 9 yılda ödül alan ve işlerini hala devam ettiren girişimciler arasında bir değerlendirme yapıldı. Bu kategorinin birincisi Zonguldak’tan Devrek Güneşi Kadın Kooperatifi’nin kurucularından Saniye Uysal oldu. Sürdürülebilir İş Modeli Mansiyon Ödülünü ise Fadimana Dinçer, Nazan Kurtan, Tuğba Çetin ve Zeynep Pekyürek Güler paylaştı.

9 kadın girişimci Umut Veren Mansiyon Ödülü aldı

Citibank Mikro Girişimci Ödülleri’nde 9 girişimci kadın Umut Veren Mansiyon Ödülü’nün sahibi oldu. Kahramanmaraş’tan Elif Kaynak, Trabzon’dan Meryem Yalçınkaya, Diyarbakır’dan Arzu Baylan, Antalya’dan Banu Karacan, Eskişehir’den Serpil Yetişen, Van’dan Zeriye Yobas, Mersin’den Fatma Kalkan, Rize’den Şefaat Topaloğlu ile Kahramanmaraş’tan Emine Şahin, Umut Veren Mansiyon Ödülü’nü paylaştı.

Teşvik Ödülü de verildi

Citibank Mikro Girişimci Ödülleri’nde 10. Yıl Özel Kategori Teşvik Ödülü de verildi. Teşvik Ödülü’nü Mardin’den Ayfer Çapşek, Hatay’dan Ayşegül Güneç, Malatya’dan Azize Tay, Gaziantep’ten Beyhan Bozoğlu, Samsun’dan Deniz Bildirir, Gaziantep’ten Döne Alagöz, Bursa’dan Fatma Erdoğan aldı. Teşvik Ödülü’nü paylaşan diğer isimler; Muğla’dan Figen Kopar, Diyarbakır’dan Gazal Özçelik, Muş’tan Güle Ataş, Hatay’dan Hatice Dural, Kayseri’den Hülya Medet, Hatay’dan Kezban Asıl, Samsun’dan Meryem Yılmaz, Ankara’dan Nuray Tortumlu, Osmaniye’den Sebahat Aydın, Diyarbakır’dan Şirin Altuntaş, Muğla’dan Ümran Gülgün ve Bursa’dan Zeynep Gül oldu. Citibank Mikro Girişimci Ödülleri’nde iki sorumlusu gösterdikleri başarı nedeniyle ödüllendirildi. Gaziantep’ten Melike Kaplan ve Eskişehir’den Hicran Aydın Başarılı Saha Sorumlusu Ödülü’nü aldı.